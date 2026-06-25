BTG Pactual leva crédito, recebíveis e gestão financeira para franquias na ABF Expo 2026

O BTG Pactual Empresas (do mesmo grupo de controle da EXAME), plataforma voltada para pequenas e médias empresas e braço do maior banco de investimentos da América Latina, participa da ABF Franchising Expo 2026, realizada entre os dias 24 e 27 de junho, no Expo Center Norte, em São Paulo. A instituição apresenta um portfólio de soluções financeiras voltado às demandas de franqueados e franqueadores, em um momento de forte expansão do setor.

Segundo dados da Associação Brasileira de Franchising (ABF), o franchising registrou em 2025 o maior faturamento de sua história, alcançando R$ 301,7 bilhões — crescimento nominal de 10,5% em relação ao ano anterior. O avanço continuou em 2026: no primeiro trimestre, o segmento movimentou R$ 72,7 bilhões, alta de 10,1% na comparação anual.

Soluções para o dia a dia das franquias

Durante a feira, o BTG Pactual Empresas apresenta produtos voltados à gestão financeira e ao acesso ao crédito. Entre as soluções estão conta PJ gratuita, Pix ilimitado sem tarifas, mais de 50 automações para gestão financeira, cartão de crédito sem anuidade, folha de pagamento integrada sem custo, antecipação de recebíveis, capital de giro e desconto de duplicatas.

Para o banco, a dinâmica operacional das franquias exige acesso rápido a ferramentas financeiras que contribuam para a gestão do fluxo de caixa e a expansão dos negócios.

“O franchising é um setor que exige agilidade financeira em todas as pontas, da franqueadora que precisa gerir royalties de dezenas de unidades ao franqueado, que precisa antecipar recebíveis para honrar compromissos do mês”, afirma Gabriel Motomura, sócio do BTG Pactual e co-head do BTG Pactual Empresas. “Nossa proposta é ser o parceiro financeiro que entende essa dinâmica e oferece soluções à altura.”

Economia na conta de energia

Um dos destaques da participação do banco na ABF Expo é a solução de energia voltada ao Mercado Livre de Energia. A proposta permite que franqueados reduzam, em média, cerca de 15% dos gastos com eletricidade, sem necessidade de investimentos em infraestrutura ou mudanças na operação.

Segundo o BTG, a economia pode ser ainda mais relevante para redes com múltiplas unidades, já que a redução de despesas fixas tende a ampliar a margem operacional das franquias.

“A conta de luz pode ser um custo fixo importante de uma operação comercial. Quando conseguimos reduzir esse custo de forma consistente e sem burocracia, estamos devolvendo ao franqueado uma capacidade real de reinvestir no próprio negócio”, destaca Motomura.

Ferramentas para franqueadoras

Além das soluções para os operadores das unidades, o BTG também aposta em serviços voltados às franqueadoras. A instituição oferece parcerias institucionais com condições negociadas e produtos customizados conforme a estrutura de cada rede.

Entre os recursos disponíveis está o Pix Automático para cobrança de royalties diretamente nas contas PJ dos franqueados. A ferramenta busca reduzir a inadimplência, eliminar custos com emissão de boletos e simplificar os processos financeiros das redes.

“Uma franqueadora que tem 50, 100 unidades não pode depender de processos manuais para cobrar royalties ou monitorar o fluxo financeiro da rede. O que oferecemos é tecnologia e automação a serviço da eficiência operacional, com atendimento humanizado disponível 24 horas por dia, sete dias por semana”, afirma o executivo.

Aposta no crescimento do setor

Com a expansão contínua do mercado de franquias, o BTG Pactual reforça a estratégia de ampliar sua presença no segmento por meio de soluções financeiras e operacionais voltadas às necessidades das redes.

“O franchising brasileiro está em um momento de expansão consistente e estrutural. Queremos estar ao lado das redes e dos franqueados nessa jornada, com as ferramentas certas para que o crescimento do setor se traduza em crescimento real para cada operação”, conclui Motomura.