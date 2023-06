BTG Pactual lança primeira edição do BTG Soma Empreendedorismo; veja como se inscrever

O BTG Pactual, (BPAC11), banco de investimentos do mesmo grupo de controle da EXAME, anuncia nova edição do BTG Soma e a primeira voltada para organizações e negócios sociais que fomentem o empreendedorismo e a geração de renda.

Serão selecionados até 12 negócios e as inscrições vão até 24 de julho, por meio do link.

Qual é a programação do BTG Soma

As organizações selecionadas contarão com mais de 70 horas de capacitação ao longo de 6 meses com temáticas como:

liderança de alto impacto

modelo de negócios

sustentabilidade financeira

O BTG Soma Empreendedorismo também vai oferecer mentorias com funcionários do próprio BTG Pactual.

"O BTG Soma tem tido um papel importante no terceiro setor, ao estimular a troca de conhecimento para desenvolver e fortalecer a gestão das organizações, fazendo com que isso reflita em sua sustentabilidade financeira e expansão de impacto. Essa nova edição marca o crescimento do programa, impactando mais de 36 organizações sociais de todo o Brasil por ano", destaca Roberto Sallouti, CEO do BTG Pactual.

Quem faz parte do comitê do BTG Soma

Para cada edição do BTG Soma, um comitê social é convidado para participar da seleção das organizações e apoio durante todo programa. Fazem parte do comitê:

Vinicius Poit, CEO do Estímulo

Sonia Hess, empresária e vice-Presidente do Grupo Mulheres do Brasil

Carla Duprat, Senior Advisor do ICE

Alexandre Camara, sócio do BTG Pactual

Esta é a oitava edição do programa. Desde que foi lançado, em 2020, o BTG Soma já beneficiou mais de 60 organizações sociais no país inteiro.

A metodologia aplicada à aceleração foi desenvolvida junto ao parceiro executor do programa, a Ago Social, referência na potencialização do empreendedorismo de impacto no país.