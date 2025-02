BTG Pactual e Senior avançam em joint venture para integrar serviços financeiros a ERP

O BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME) e a empresa de tecnologia Senior Sistemas, uma das líderes em software de gestão empresarial no Brasil, concluíram o processo de abertura de uma joint venture para oferecer serviços financeiros integrados a sistemas de gestão empresarial.

Batizada de Senior Capital, a empresa recebeu aprovação do Banco Central (BC) no dia 9 de janeiro de 2025 e poderá ofertar crédito e serviços bancários diretamente dentro do ERP (Enterprise Resource Planning, sistema de gestão empresarial) da Senior Sistemas.

A joint venture foi anunciada ao mercado em julho de 2023. Dois meses depois, o negócio recebeu o sinal verde do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o órgão antitruste do governo federal.

O aval do BC era a aprovação regulatória que faltava para o lançamento da Senior Capital. A nova empresa operará como uma Sociedade de Crédito Direto (SCD), modelo regulamentado pelo Banco Central que permite a concessão de crédito com capital próprio, sem necessidade de captar recursos de terceiros.

Com sede em Blumenau, cidade de Santa Catarina onde a Senior Sistemas foi fundada em 1988, a Senior Capital nasce para atender empresas de médio e grande porte, integrando soluções financeiras ao fluxo operacional das empresas.

"Hoje, muitas empresas ainda precisam lidar com processos burocráticos para acessar crédito, analisando dados financeiros defasados", afirma Gabriel Motomura, sócio do BTG Pactual e co-head do BTG Pactual Empresas. "Com a joint venture, conseguimos integrar diretamente o banco ao sistema de gestão, permitindo decisões mais ágeis e ofertas personalizadas."

O lançamento ocorre agora porque, até então, a parceria não tinha autorização regulatória para conceder crédito diretamente.

O que muda para as empresas

A proposta da Senior Capital é simplificar a gestão financeira das empresas ao integrar produtos e serviços bancários diretamente no sistema que os clientes já utilizam.

Hoje, para acessar crédito ou realizar pagamentos, muitas empresas precisam acessar múltiplas plataformas, enviar documentos e aguardar aprovações. Com a nova solução, essas operações passam a ser feitas diretamente dentro do ERP.

Nos últimos anos, as equipes de Senior Sistemas e BTG Pactual Empresas trabalharam na integração de tecnologias das duas empresas.

"Agora, com o sinal verde do Banco Central, podemos oferecer crédito dentro da plataforma de gestão da Senior", diz Carlênio Castelo Branco, CEO da Senior Sistemas.

Essa integração reduz o tempo de análise de crédito, pois o banco tem acesso, com autorização do cliente, a informações financeiras detalhadas, como fluxo de caixa, contas a pagar e a receber. Isso elimina a necessidade de envio de documentos e acelera o processo de concessão.

"Hoje, um banco tradicional analisa o balanço de uma empresa com meses de defasagem", diz Motomura. "Com a integração, conseguimos enxergar a posição financeira do cliente em tempo real, reduzindo riscos e permitindo ofertas mais assertivas."

Além do crédito, a plataforma permitirá que os clientes façam pagamentos a fornecedores, recebam cobranças e realizem conciliações financeiras sem precisar sair do ERP. "A operação financeira fica toda centralizada no sistema de gestão, eliminando processos manuais e reduzindo falhas", diz Castelo Branco.

Quais serviços financeiros estarão disponíveis

A Senior Capital começa oferecendo crédito e serviços financeiros que atendem às necessidades das empresas que já usam a plataforma de gestão da Senior. Entre as primeiras soluções disponíveis estão:

Financiamento da cadeia de fornecedores – Permite que empresas financiem pagamentos a fornecedores, mantendo o capital de giro saudável.

Antecipação de recebíveis – Empresas podem adiantar valores de faturas a receber, melhorando a previsibilidade de caixa.

– Empresas podem adiantar valores de faturas a receber, melhorando a previsibilidade de caixa. Crédito para aquisição de ativos – Linha de financiamento específica para compra de equipamentos e expansão de negócios.

Esses produtos são desenvolvidos com base no histórico financeiro de cada empresa, permitindo condições personalizadas de prazos e taxas. "Como temos acesso a dados detalhados da operação, podemos oferecer crédito de forma mais inteligente, ajustando o produto à real necessidade do cliente", diz Motomura.

Quem pode acessar os serviços

A Senior Sistemas atende mais de 13.000 empresas com faturamento anual a partir de 20 milhões de reais, com forte presença nos setores de construção, agronegócio, indústria e logística.

O perfil médio de clientes da empresa está entre 100 milhões e 500 milhões de reais de faturamento anual.

Esse perfil de cliente deverá ser o público-alvo inicial da joint venture, que deverá também abarcar outros segmentos no futuro. "Temos uma posição consolidada nesses setores, o que nos dá um grande potencial de impacto ao integrar crédito e gestão financeira", diz Castelo Branco.

Para acessar funcionalidades do BTG Pactual, como linhas de crédito, os clientes da Senior devem optar pelo acesso aos produtos financeiros do banco, em um processo de opt-in.

Além disso, a análise dos dados financeiros dos clientes será feita pelos times da Senior Capital, e não via BTG Pactual, garantindo maior proximidade aos clientes.

Sede da Senior Sistemas, em Blumenau (SC): ambição de ofertar serviços financeiros à base de mais de 13.000 clientes (Divulgação/Divulgação)

Estratégia de expansão

Para acelerar a adoção da nova solução, o BTG e a Senior planejam uma abordagem multicanal, incluindo eventos, campanhas de marketing, contato direto com clientes e treinamento da equipe comercial. A Senior Sistemas conta com 12 unidades próprias e mais de 160 distribuidores no Brasil, que atuarão na divulgação da nova plataforma.

Uma barreira será a mudança de hábito das empresas. Muitos negócios ainda estão acostumados com o modelo tradicional de solicitação de crédito. A estratégia da Senior Capital será mostrar que a integração reduz a burocracia e melhora a previsibilidade financeira.

"Com a automação e a análise de dados em tempo real, as empresas não só acessam crédito mais rapidamente, como também têm uma gestão financeira mais eficiente", destaca Motomura.

Nos primeiros meses de operação, a Senior Capital pretende consolidar sua base de clientes e aprimorar a oferta de produtos financeiros. A expectativa é que, com o tempo, novos serviços sejam incorporados à plataforma, expandindo o portfólio da joint venture.