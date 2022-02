BTG Pactual (BPAC11) anuncia aquisição da Elite Investimentos

O BTG Pactual (BPAC11) anunciou ao mercado na manhã desta terça-feira, dia 1º, a aquisição de 100% do capital social da Elite Investimentos, umas das mais tradicionais corretoras do Rio de Janeiro. A aquisição se insere na estratégia de expansão e ganho de escala do BTG Pactual digital no segmento de assessoria de investimentos.

Os valores da transação não foram revelados. Todos os negócios da Elite serão incorporados pelo BTG Pactual.

"A sinergia operacional é enorme. A aquisição vai permitir unir a expertise dos funcionários e dos assessores da Elite com a estrutura de produtos, serviços e tecnologia do BTG, permitindo ganhar ainda mais escala, com diluição de custos, ganhos de eficiência, sinergia e produtividade”, disse Marcelo Flora, sócio responsável pelo BTG Pactual digital.

É a segunda aquisição do BTG Pactual em uma semana. No último dia 26, o banco de investimento -- o maior da América Latina -- anunciou a compra de 100% da carteira de varejo da corretora Planner Investimentos, em negócio que incluiu as frentes de corretagem e assessoria de investimentos para pessoas físicas.

As aquisições são parte de um movimento agressivo do BTG Pactual para conquistar uma parcela cada vez maior de novos investidores no mercado. No caso do BTG Pactual digital, o foco é o investidor de varejo. O crescimento em clientes e ativos tem se dado tanto de forma orgânica como por meio de aquisições.

Entre as últimas investidas do banco de investimento estiveram as aquisições da Fator Corretora, da Universa (grupo que inclui a casa de análise Empiricus e a gestora Vitreo) e da Necton Investimentos, entre outras.

“É uma ótima notícia para nossos clientes e colaboradores. Teremos condições de ofertar uma gama ainda maior de produtos e serviços, com uma plataforma altamente tecnológica, sempre prezando por um atendimento customizado”, disse Hersz Ferman, CEO da Elite Investimentos.