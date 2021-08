BS2 se consolida como o primeiro banco digital PJ especializado em PMEs

O BS2 vem conquistando clientes de pequenas e médias empresas (PMEs) com uma proposta clara: oferecer produtos e serviços financeiros e de crédito a partir de soluções 100% digitais, reunidas em um só lugar para facilitar a gestão dos negócios e impulsionar os resultados dessas empresas.

A oferta inclui uma experiência unificada na qual o cliente terá acesso à tecnologia de ponta e a produtos que realmente resolvam o seu dia a dia, contribuindo, assim, para que seu negócio seja o foco.

Na proposta, pequenas e médias empresas terão no BS2 um one-stop shop (ou seja, diversas soluções concentradas em uma só plataforma), para que todas as suas necessidades de produtos e serviços digitais, crédito e transações internacionais sejam atendidas.

De olho na solução das dores das PMEs

Os esforços do BS2 para entregar uma boa experiência começam na abertura da conta, feita de forma 100% digital em até três dias úteis. O banco também não cobra tarifas de manutenção e o cliente paga apenas pelo que usar.

Um dos objetivos do BS2 é resolver uma das principais dores das pequenas e médias empresas: a dificuldade de acesso ao crédito. Diante desse cenário, a plataforma de crédito digital do banco passou a oferecer soluções como o Antecipa Cartão, no qual a empresa pode solicitar antecipação dos recebíveis de qualquer maquininha do mercado, com taxas a partir de 1,49% ao mês. O produto permite que compras parceladas se transformam em dinheiro na conta no mesmo dia, melhorando o fluxo de caixa das empresas.

Outra novidade no portfólio de crédito digital do BS2 é o Giro BS2, um produto no qual o cliente usa as vendas a prazo como garantia e passa a ter acesso a uma linha de crédito personalizada, de até R$ 5 milhões. E, o melhor: com taxas a partir de 1,09% ao mês e até 18 meses para pagar.

Carrinho de compras

A experiência de contratação de crédito é um dos grandes diferenciais do BS2 que vem se posicionando como o e-commerce do crédito. A comparação não é à toa. Ao colocar no “carrinho” os recebíveis que deseja antecipar, a empresa consegue visualizar o total bruto adicionado, assim como os custos da operação, como é o caso do Antecipa BS2. Com isso, quem contrata fica sabendo exatamente quanto vai receber em conta. Tudo de um jeito simples, intuitivo e, sobretudo, transparente.

Conta Digital PJ

Para entregar uma experiência cada vez mais voltada às PMEs, o Banco BS2 oferece outras facilidades, como o compartilhamento de link de pagamento via WhatsApp ou redes sociais, para acelerar e descomplicar as vendas; transações por Pix em tempo real, 24 horas por dia e sete dias por semana; e maquininha própria de pagamento.

Em tempos de transformação digital, o BS2 disponibiliza APIs para que as empresas possam automatizar rotinas financeiras, deixando para trás processos manuais desgastantes e ineficientes. São diversas soluções digitais, próprias, para automatização financeira, e-commerce e meios de pagamento. As API´s se integram rapidamente a qualquer sistema, tornando ágil e segura toda a operação financeira de uma empresa.

Exemplo disso é a Plataforma de Cobrança , que automatiza a emissão de boletos para empresas com grandes volumes emitidos e cobra apenas uma tarifa de R$ 2,47 por boleto compensado.

Para empresas que querem expandir os negócios lá fora também encontram no BS2 uma conta digital internacional, em dólar, sem mensalidade ou tarifas de inatividade. As transações, neste caso, podem ser feitas 24 horas por dia, e com conversão instantânea de real para dólar e de dólar para real (o IOF cobrado é de 1,1% -- abaixo do praticado pelo mercado). Trata-se, segundo o BS2, da primeira conta digital internacional em dólar para Pessoa Jurídica do Brasil.

A estratégia de focar em produtos inovadores e experiência digital vem dando certo. Recentemente, o BS2 deu um grande passo para se consolidar como o banco digital PJ e anunciou a aquisição da WEEL, fintech israelense de dados e crédito considerada pioneira no mercado no uso de machine learning e inteligência artificial.

Com isso, o BS2 se torna o primeiro banco digital do Brasil especializado em PMEs pronto para oferecer às empresas soluções completas para automatizar suas rotinas financeiras e focar no crescimento dos negócios.