Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank constroem rancho sustentável no interior do Rio; veja fotos

“Um refúgio para se conectar com a natureza”. É assim que Bruno Gagliasso define, em poucas palavras, o rancho sustentável que está construindo em Membeca, no município de Paraíba do Sul, interior do Rio de Janeiro. Batizado de Rancho da Montanha, o projeto começou a ser idealizado em 2016 por Gagliasso e sua esposa, Giovanna Ewbank, iniciou as obras em 2020 e, hoje, já é uma referência não apenas em arquitetura e decoração, mas também em sustentabilidade.

Isso porque a propriedade encabeça diversas iniciativas sustentáveis, como reflorestar a área, plantando 100 mil novas árvores, o que deve retirar cerca de 28 mil toneladas de carbono da atmosfera.

A família também instalou 170 placas solares no terreno, a fim de produzir e utilizar somente energia limpa no dia a dia. Em parceria com o Ibama, o espaço foi adaptado para também permitir a soltura de animais silvestres, incluindo um viveiro com uma escola de voo para reabilitação das espécies resgatadas das ruas ou do tráfico de animais.

Sustentabilidade “da cabeça aos pés”

Além da parte externa, o rancho tem uma casa interior espaçosa, que conta com um jardim de cactos, teto verde, sistema de reutilização de água e cortinas automáticas para preservar a temperatura ambiente conforme o deslocamento do sol. Segundo Gagliasso, cada ação sustentável da propriedade foi pensada e executada cuidadosamente, com acompanhamento de diversos especialistas.

“O Bruno fala de sustentabilidade de uma forma realmente verdadeira, genuína. Por isso, garantir que o projeto fosse sustentável do início ao fim, ‘da cabeça aos pés’, sempre foi uma prioridade no planejamento e execução da obra”, conta Duda Porto, arquiteto responsável por toda a parte externa do projeto, em entrevista exclusiva à EXAME.

Presentes desde a concepção do projeto, Porto e sua equipe consideram conforto e sustentabilidade como premissas essenciais da obra. “Todos os materiais que usamos, como a pedra, o vidro, a madeira, são sempre a base do nosso trabalho, principalmente num lugar onde entendemos que a natureza é o centro. Então, procuramos construir um projeto que dialogasse com a natureza, para que a gente não precisasse competir com ela”, afirma.

Perfil dedicado ao projeto nas redes sociais

O projeto tem um perfil exclusivo no Instagram (@ranchodmontanha) onde a família Gagliasso-Ewbank compartilha, para quase 300 mil seguidores, o andamento das obras.

Até o momento, a obra não tem previsão de ser “oficialmente entregue”. Em publicações no perfil dedicado à propriedade, Gagliasso já expressou o desejo de que o projeto se torne um legado duradouro aos seus filhos, que seja capaz de criar uma conexão especial entre eles, a natureza e as suas próprias origens.

“Esse é um projeto de vida para o Bruno, então dificilmente vai se interromper em algum momento. Como a área do terreno é muito grande - 260 mil m² de área total, sendo 6 mil m² só de área plana -, a cada dia, ele descobre e inicia algo novo para compor e agregar ao espaço”, pontua Porto.