Com Bruna Marquezine, Luciano Huck e IA, Banco PAN reforça a importância do planejamento financeiro

Para a vida render mais, não basta planejar — é preciso ter um parceiro ao lado que ofereça opções para decisões mais inteligentes. É isso que o Banco PAN quer mostrar em seu novo momento de marca. Daí a nova campanha, cujo lançamento oficial foi no dia 8 de outubro. Com a ajuda da inteligência artificial (IA), ela reconstitui a infância de Bruna Marquezine e o início da vida adulta de Luciano Huck. Em seus depoimentos para o filme, a atriz e o apresentador contam que a evolução que vivenciaram em suas carreiras aconteceu ao lado de parceiros que os apoiaram nos momentos decisivos.

Hoje mundialmente conhecida e às voltas com o lançamento de Besouro Azul, no qual interpreta a intrépida Jenny Kord, Bruna Marquezine começou a ganhar os holofotes aos 7 anos, ao estrelar uma novela quando uma carreira em Hollywood provavelmente não passava pela cabeça dela, hoje à beira dos 30 anos.

Em 1990, quando tinha 19 anos, Luciano Huck certamente passaria despercebido aonde quer que fosse. Foi quando decidiu deixar a faculdade de direito para apostar na carreira de apresentador de rádio e, depois, tentar a sorte na televisão. Hoje à frente de um dos programas televisivos mais populares do Brasil — e com uma das maiores audiências —, ele certamente é reconhecido na hora em qualquer rua do país, e em muitas do exterior.

Eis algumas das reflexões provocadas pela nova campanha do Banco PAN, estrelada por Marquezine, nova embaixadora da marca, e Huck, membro consultivo do conselho de administração da instituição financeira e do comitê de marketing. No filme, a atriz e o apresentador resumem suas trajetórias de sucesso e o impacto das escolhas que fizeram ao longo da vida.

O novo momento do Banco PAN

“A campanha reflete o novo momento de marca do PAN”, explica Bruno Campos, superintendente executivo de marketing da instituição financeira. “Estamos prontos para ir além da oferta de crédito e ser um aliado do cliente, tanto no dia a dia como na conquista de seus sonhos. Usamos a IA, ferramenta que vem desempenhando um papel importante no nosso negócio, para trazer no filme as experiências de nossos parceiros. Estamos prontos para ser cada vez mais que um banco”.

“A Bruna e o Luciano já tiveram momentos na vida nos quais tiveram de parar, pensar e tomar uma decisão, agir”, observa Marcello Noronha, diretor executivo de criação do PAN Square. “E talvez eles só sejam a Bruna e o Luciano que conhecemos hoje por causa desses momentos de reflexão”.

A comunicação foi assinada pelo PAN Square, hub criado pelo Grupo Dreamers para atender o banco, e será veiculada em múltiplas mídias, incluindo TV, OOH, digital, cinema e redes sociais.

O objetivo da nova campanha é salientar a evolução do PAN, que se transformou em uma plataforma completa de banking e consumo. O diversificado portfólio de produtos, que vão além da oferta de crédito, atende os clientes em todos os momentos da vida. Não à toa, o mote da campanha é esse: “Para, pensa e PAN.”

Ela reforça o papel da tecnologia, que ajuda os clientes a economizarem tempo e dinheiro, e o fato de que quanto mais eles utilizam o PAN, mais benefícios obtêm. Para fazer a vida render mais, no entanto, é preciso não só planejar, mas ter um parceiro ao lado que ofereça opções para decisões mais inteligentes.

Controlado pelo BTG Pactual, o Banco PAN possui um patrimônio líquido de R$ 7,9 bilhões. Focado em pessoas físicas, atua como uma plataforma digital completa, oferecendo ampla gama de produtos por meio de tecnologia. Suas principais linhas de negócio envolvem banking, crédito, meios de pagamento, seguros, investimentos e marketplace.