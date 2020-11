A gestora de shopping centers brMalls fechou parceria com o Final Level, maior plataforma de entretenimento gamer do Brasil, para lançar o primeiro circuito de eSports do setor de shoppings do país. O projeto já nasce com cinco competições confirmadas até o final de 2021 e marca o início de uma nova opção de atrações nos empreendimentos da companhia.

Criada em 2018, o Final Level formou um hub com os criadores de conteúdo do mundo dos games para, juntos, atuarem na cocriação inédita para múltiplas redes sociais. A empresa também desenvolve branded content para marcas não endêmicas que desejam se conectar com os fãs de games, como a brMalls, afinal, o público consumidor de jogos no Brasil é composto de mais de 75 milhões de pessoas.

“O shopping, além do destino de compra, é um espaço de entretenimento e socialização. Vimos no eSport a oportunidade de desenvolver uma estratégia de negócio que conecta o público gamer com nossos espaços digitais e físicos e produtos”, diz Vicente Avellar, diretor executivo de operações da brMalls em entrevista exclusiva à EXAME.

O circuito é mais um passo da brMalls no processo de transformação digital dos empreendimentos, levando soluções omnicanais, programas de relacionamento e novas experiências para um público cada vez mais diverso.

A entrada nesse mercado que movimenta mais de 5,6 bilhões de reais no país tem um objetivo muito claro: atrair e conhecer o novo consumidor com mais profundidade. Para ter uma ideia, dos 47 milhões de jogadores de eSports no país, 83% abrangem as gerações Y e Z. Quanto à audiência, 78% do público possui perfil de consumo das classes A e B.

Apesar da reabertura dos shoppings, os primeiros campeonatos acontecem virtualmente e permitem estratégias como a oferta de produtos relacionados ao universo dos games, como aparelhos eletrônicos.

No futuro, os eventos podem acontecer em espaços físicos dos shoppings, e também com transmissão. “Neste primeiro momento desenvolvemos a Copa em conjunto com a Final Level, mas já temos planos para aproveitar ainda mais a sinergia entre os shoppings e o público”, diz Avellar.

Fazer o primeiro evento poucos dias antes da Black Friday também faz parte da estratégia. “Podemos usar os canais do shopping para conquistar esse público e o aproximar do lojista. Sabemos da importância da Black Friday no varejo brasileiro, especialmente em um ano como este, e estamos investindo em engajamento junto à geração Z”, afirma.

A Copa

A Copa brMalls de Valorant começa no dia 19 de novembro e receberá as oito equipes renomadas. Uma delas, a INTZ Angels, totalmente formada por mulheres. Também já estão confirmadas as participações de Gamelanders, Falkol, Fusion Fraggers, Pain, B4, Team One e Red Canids Kalunga.

A transmissão da Copa brMalls será feita pelo canal do influenciador Rakin na Twitch TV, um dos canais mais assistidos da plataforma que tem, em média, 1,6 milhão de viewers por hora. As equipes vão duelar entre si em partidas “melhor de três” durante os quatro dias de competição. A esperada final será ao estilo “melhor de cinco” e o vencedor dessa disputa levará para casa o prêmio de 10.000 reais, enquanto o segundo colocado, 5.000 reais.

O Valorant é jogo FPS (sigla em inglês para atirador em primeira pessoa) lançado pela Riot Games para PC, que consiste em uma disputa entre duas equipes de cinco jogadores. Enquanto um time se encarrega de plantar a “Spike”, o outro atua na defensiva para desarmar o artefato. Vence quem ganhar 13 rodadas.

Assim como aconteceu na escolha do Valorant para início do circuito neste ano, as modalidades dos próximos torneios serão definidas de acordo com as principais tendências entre os gamers em 2021. As inscrições ficarão abertas ao público em geral, que poderá formar equipes e participar de megaeventos e competições de eSports conectadas de qualquer parte do país.

“Mais do que construir uma estratégia de negócios, ajudamos a brMalls a criar uma narrativa única e potente dentro do eSports para divertir e entreter os fãs de jogos eletrônicos no Brasil, que já somam cerca de 83 milhões, segundo a consultoria Newzoo”, explica Gabriel Duarte, diretor de novos negócios do Final Level.