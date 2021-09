Shopping invade elevador: brMalls compra empresa de mídia Helloo

A operadora de shopping centers brMalls anunciou nesta quinta-feira compra da empresa de comercialização de mídia Helloo, por valor não revelado.

Segundo a brMalls, a Helloo é especializada em comercialização de mídia out of home (OOH) em elevadores situados em edifícios residenciais.

A companhia afirmou que aquisição serve para ampliar "dominância dos shoppings da brMalls nas áreas de influência, desenvolver novas receitas com alto potencial de crescimento e monetizar os relacionamentos com consumidores, lojistas e anunciantes".

A brMalls criou uma empresa comercializadora de mídia "OOH" em 2019 e afirma que o segmento de mídia é o que tem apresentado a linha de receita de maior crescimento nos últimos anos. Atualmente, a empresa de mídia do grupo tem operações em 71 shoppings dos quais 27 são da própria brMalls.

