BRF vai investir R$ 670 milhões em MT; integrados aportarão R$ 1,3 bilhão

A companhia de alimentos BRF anunciou nesta sexta-feira investimentos de 670 milhões de reais em sua operação no Mato Grosso.

O montante será direcionado para a modernização e ampliação das unidades produtivas da BRF em Lucas do Rio Verde e Nova Mutum.

A BRF acrescentou que os produtores integrados da empresa também devem aportar 1,3 bilhão de reais em suas estruturas para aumentar a capacidade de alojamento.

"Com este aporte, conseguiremos ampliar a produção de linhas importantes para a companhia, que atendem tanto o mercado nacional quanto países para os quais exportamos, na Ásia, África e América Latina", disse o presidente-executivo da companhia, Lorival Luz.

A BRF é a maior exportadora global de carne de frango.

"Temos uma estratégia de crescimento robusta para os próximos 10 anos e, com certeza, Mato Grosso é parte importante dessa caminhada", acrescentou a empresa, em referência ao Estado que é o maior produtor de grãos do Brasil.

A BRF apontou também que a operação no Estado conta com cerca de 8 mil colaboradores e mais de 200 produtores integrados.

Em junho, a companhia de alimentos já havia anunciado aporte de 764 milhões de reais para ampliar as instalações de suas unidades em Santa Catarina e Mato Grosso do Sul.

Outros 70 milhões em aportes foram anunciados no mês passado para a construção de um novo centro de distribuição na região da Grande Vitória (ES).

