BRF vai investir mais de R$ 760 milhões em fábricas

A companhia de alimentos BRF, dona das marcas Sadia e Perdigão, anunciou nesta quarta-feira aporte de 764 milhões de reais para ampliar as instalações de suas unidades em Santa Catarina e Mato Grosso Sul.

Segundo comunicado, 643 milhões de reais serão investidos nas unidades catarinenses de Capinzal, Concórdia e Videira, e outros 121 milhões na planta de Dourados (MS).

"A unidade de Capinzal direcionará os recursos para a aquisição de equipamentos para ampliar o volume de produção em uma linha de empanados... Em Concórdia, os investimentos devem gerar 107 oportunidades de trabalho, com a expansão da linha Ingredients e o aumento da produção de fatiados e curados."

Já a planta de Videira terá uma nova fábrica de linguiça cozida, com a abertura de 250 empregos diretos. O presidente da empresa, Lorival Luz, disse no comunicado que em Santa Catarina a BRF tem parceria com 4,7 mil produtores rurais integrados.

"Com o aporte conseguiremos ampliar e modernizar uma unidade que atende tanto o mercado nacional quanto importantes países para os quais exportamos, entre eles a China, com o qual temos uma ótima relação", disse Luz em relação ao Mato Grosso do Sul.

