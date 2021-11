BRF registra prejuízo líquido de R$ 277,5 milhões no 3º trimestre

A processadora de frangos e suínos BRF registrou nesta quarta-feira prejuízo líquido de 277,5 milhões de reais no terceiro trimestre, abaixo da média das projeções de analistas que previam ganho de 105,25 milhões de reais, de acordo com balanço financeiro.

A BRF disse que o custo geral dos produtos vendidos aumentou 28,5% no trimestre. Mesmo assim, conseguiu elevar a receita líquida em quase 25%, para 12,4 bilhões de reais, ao repassar parte dos custos mais elevados aos preços de seus produtos.

O volume de vendas ficou estável no Brasil em 577 mil toneladas, e aumentou 7,5% para 496 mil toneladas no segmento internacional, mas as margens brutas para este último segmento caíram de 21,4% para 18%.

A BRF, maior exportadora mundial de frango, classificou as perspectivas do mercado como "desafiadoras".

No entanto, o negócio halal da BRF, que vende alimentos produzidos de acordo com as exigências religiosas muçulmanas, apresentou ligeiro aumento nas margens brutas para 26%, impulsionado pelo aumento da receita e dos preços dos produtos.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado ficou em 1,367 bilhão de reais, quase em linha com a média das estimativas dos analistas de 1,316 bilhão de reais.