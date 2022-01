BRF cria joint venture com fundo Saudita para produção de frangos

A BRF informou nesta quinta-feira a assinatura de memorando de entendimentos com o fundo de investimentos soberano da Arábia Saudita para a criação de uma joint venture que atuará na cadeia completa de produção de frangos no país do Oriente Médio, em acordo que contempla investimentos de cerca de 350 milhões de dólares.

Segundo a BRF, a nova empresa, na qual a brasileira terá 70% de participação, promoverá a venda de produtos frescos, congelados e processados na Arábia Saudita. O fundo será dono do restante da companhia. As ações da BRF subiam mais de 3% nesta quinta-feira, sendo uma das maiores altas do Ibovespa, que operava praticamente estável por volta das 11h30.

O memorando, não vinculante, "reforça o compromisso da companhia com seu plano estratégico e com a Visão 2030 da Arábia Saudita, em particular com a segurança alimentar na região do Golfo", disse a BRF.

Além disso, o acordo salienta o importante mercado de produtos halal, preparados de acordo com requisitos muçulmanos.

O Brasil é o maior fornecedor de carne halal do mundo, vendendo frango e carne bovina nos lucrativos mercados islâmicos.

A Arábia Saudita é o quarto maior cliente para a carne de frango do Brasil, tendo importado 353,5 mil toneladas em 2021, segundo dados comerciais compilados pela Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), que representa grandes produtores e exportadores brasileiros.

O volume representa uma queda de 24,4% em relação ao ano anterior, pois os sauditas estão tentando reduzir as importações e aumentar a produção local de produtos de frango.