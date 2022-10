BrazilLAB, fundada por Letícia Piccolotto, vence prêmio mundial de govtechs

Apesar de ainda ser um lugar afeito à burocracia para uma série de processos envolvendo cidadãos e o poder público, o Brasil vem ganhando destaque internacional por iniciativas para aplicar tecnologia em governos na tentativa de agilizar a coisa toda.

Mais um exemplo da notoriedade global das empresas brasileiras dedicadas a levar inovação ao serviço público — as chamadas govtechs — veio nesta terça-feira, 18, com o anúncio do primeiro vencedor do GovTech Awards, competição global de startups do setor organizada pela Public, empresa de venture capital fundada em Londres por Daniel Korski, ex-assessor do governo britânico para inovação.

As indicações deste ano para o GovTech Awards representaram 64 iniciativas de 17 países.

O que faz o BrazilLAB

O vencedor do concurso foi a govtech BrazilLAB, um autodenominado hub de inovação para governos brasileiros.

Fundado em 2016, o BrazilLAB foi pioneiro ao combinar a função de aceleração de negócios com a de conectar empreendedores com líderes públicos com foco na melhoria dos serviços públicos.

Já passaram pelo BrazilLAB 130 startups. Na lista estão nomes como:

Acordo Certo: Em um país com mais de 62 milhões de endividados, de acordo com o SPC Brasil, a alternativa digital para negociação de dívidas tem sido a mais procurada pelos brasileiros por oferecer em uma única plataforma a possibilidade de acertar os atrasos com mais de uma empresa, além de garantir melhores descontos e evitar o desconforto de interagir com alguém.

Agenda Edu: A Agenda Edu é uma plataforma (SaaS) de gestão de comunicação em ambientes educacionais. A plataforma funciona como um elo: unindo alunos, responsáveis e escolas, de forma eficiente, prática e segura.

Clicksign: Através da Clicksign, assinatura eletrônica e Fluxia by Clicksign, é possível transformar processos de formalização. Desde um documento comercial até ordens de serviço ou demais documentos públicos, como portaria e OSs.

Colab: plataforma para dar voz ao cidadão nas decisões do setor público e para trazer mais inteligência nas tomadas de decisão do governo, se baseando em dados.

Quem são os fundadores do BrazilLAB

Por trás da fundação do BrazilLAB está Letícia Piccolotto, que hoje divide o tempo entre o conselho do BrazilLAB e a presidência executiva da Fundação BRAVA, organização fundada por Carlos Alberto Sicupira (3G Capital) para projetos de melhoria da gestão pública.

No comando do dia a dia do BrazilLAB está Guilherme Dominguez, cofundador e CEO do hub de govtechs.

"Para nós do BrazilLAB receber este troféu é uma tremenda validação da visão que a Letícia Piccolotto, nossa fundadora, teve em 2016 e que guiou nosso trabalho desde o início. Conseguimos transformar essa visão em realidade em nosso país, acelerando mais de 130 empresas em seis anos de existência e com soluções tecnológicas da nossa rede rodando em mais de 2.000 municípios do Brasil", diz.

De onde são os outros finalistas do concurso

O primeiro dos três finalistas anunciados hoje é o GovTech Lab Lithuania, um órgão governamental da Agência de Inovação da Lituânia focado em incentivar a criação e o uso de soluções inovadoras para o governo.

O GovTech Lab Lituânia foi selecionado pelo seu 'GovTech Challenge Series', um projeto feito para resolver desafios complexos do setor público que não têm uma resposta clara, mas um potencial para promover a criação de soluções digitais inovadoras.

Sua abordagem difere do processo de aquisição tradicional, pois se concentra em soluções-piloto antes de prosseguir para a implementação em grande escala. Os juízes ficaram particularmente impressionados com o seu empenho em dar ao setor público lituano uma abordagem estruturada e melhorada à inovação.

O segundo dos três finalistas anunciados hoje é o GovTech Lab Latin America do Banco Interamericano de Desenvolvimento, um projeto de inovação aberta que traz novas soluções digitais para os grandes desafios dos municípios participantes.

O projeto articula o ecossistema GovTech da América Latina, tornando visível o potencial de empresas empreendedoras que, com base em tecnologia e dados, geram novas soluções capazes de criar impacto em escala. O painel de jurados destacou seu apoio ao intraempreendedorismo e à inovação em toda a região da América Latina.

