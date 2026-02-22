Brasileiro que empreendeu nos EUA aos 20 anos hoje lidera grupo milionário com 12 empresas

Empreender nos Estados Unidos deixou de ser apenas um plano distante para se tornar uma decisão estratégica e, muitas vezes, arriscada para milhares de brasileiros. Dos cerca de 4,6 milhões de cidadãos que vivem fora do país, aproximadamente 1,9 milhão estão nos Estados Unidos, segundo o último levantamento do Ministério das Relações Exteriores (MRE). Entre eles está Richard Harary, que desembarcou na Flórida aos 19 anos com a intenção de estudar inglês, e acabou construindo ali um grupo milionário com 12 empresas.

“Eu nunca imaginei que ficaria aqui. A ideia era estudar e voltar. Mas as oportunidades começaram a aparecer,” afirma Harary.

Sem experiência em gestão e com recursos limitados, ele comprou uma pequena loja de malas para viabilizar sua permanência no país. O que começou como solução prática virou trajetória empresarial.

Hoje, à frente da Marco Corporation, baseada na Flórida, Harary atua com fabricação de produtos infantis (com a principal marca MacroBaby), além de cosméticos, logística e serviços imobiliários. Seu grupo gera cerca de 120 empregos diretos e fatura aproximadamente R$ 100 milhões por ano.

“A maioria das lojas nasceu no físico e foi para o online. A gente cresceu no online e depois foi para o físico,” diz.

Mas para chegar nessa posição, ele precisou enfrentar os desafios do mercado e aprender sobre o mundo dos negócios dos norte-americanos. À EXAME, ele conta a sua história e traz dicas sobre como ter uma empresa de sucesso nos Estados Unidos.

“Aprendi no dia a dia que faturamento não é tudo quando se fala em sustentabilidade do negócio. Uma barraca de cachorro-quente pode durar décadas, e uma empresa de US$ 1 bilhão pode falir”, diz o empresário.

O primeiro negócio dura até hoje

A trajetória de Harary como empreendedor começou aos 20 anos, em 1998, quando ele comprou uma pequena loja de malas com cerca de US$ 7 mil economizados no Brasil, enquanto buscava viabilizar a permanência nos Estados Unidos, onde morava há um ano. Sem experiência formal em gestão, afinal, não tinha dinheiro para começar uma faculdade, decidiu agir de forma prática.

“Eu sempre tive essa coisa de ir atrás e não ficar esperando a venda chegar,” diz o brasileiro que não era bom aluno na sala de aula, mas se encontrou como empreendedor.

A estratégia o levou a parcerias com companhias aéreas e, pouco depois, à aposta precoce no comércio eletrônico. Ainda no fim dos anos 1990, quando o e-commerce começava a ganhar escala, Harary passou a vender produtos online e viu o negócio escalar. Essa experiência moldou sua visão empresarial até hoje sobre o que é ter uma empresa de sucesso.

“Faturamento não significa nada. Uma barraca de cachorro-quente pode durar décadas, e uma empresa de US$ 1 bilhão pode falir”, afirma o empresário.

4 dicas para brasileiros que querem empreender nos EUA

Com mais de duas décadas no mercado americano, Harary que é guest speaker (professor convidado) em universidades americanas como Tulane University (em Nova Orleans) e UCF (University of Central Florida), além de consultor de muitos empresários que buscam empreender nos Estados Unidos, o sucesso de uma empresa depende de 3 fatores.

“O crescimento sustentável de uma empresa depende de margem de lucro, controle de custos e eficiência operacional, não apenas de receita”, afirma.

Como cada país também tem um sistema de mercado, Harary conta que nos Estados Unidos o brasileiro que deseja empreender precisar se atentar a 4 recomendações:

- Prefira negócios já estruturados: “Talvez não abrir um negócio novo agora, e sim comprar uma empresa que já está aberta, já está faturando.”

- Adapte-se ao mercado local: Entender cultura, legislação e comportamento do consumidor é fundamental.

- Escolha bem parceiros: Cuidado na escolha de sócios e investidores é essencial, especialmente para quem está chegando ao país.

- Seja cauteloso: “Ninguém quebra por ser cauteloso.” Para o empresário, planejamento financeiro, estudo de mercado e decisões graduais reduzem riscos e aumentam a longevidade dos negócios

Desafios de empreender nos Estados Unidos

Apesar do ambiente favorável ao empreendedorismo, o empresário destaca obstáculos relevantes.

Entre eles estão o aumento dos custos operacionais após a pandemia e a escassez de mão de obra qualificada.

“Hoje mão de obra qualificada tem sido um desafio grande para nós, ainda mais porque muitos imigrantes estão indo embora. Mesmo pessoas que estavam legais acabam saindo por questões familiares ou incertezas, e isso impacta diretamente a disponibilidade de profissionais”, diz Harary.

Além disso, decisões políticas recentes também impactam o cenário de negócios, como a elevação das tarifas sobre produtos estrangeiros anunciada pelo presidente Donald Trump e a disputa institucional envolvendo a Suprema Corte.

“Isso parece um jogo de poder. É algo temporário e, como o nosso negócio é de longo prazo, o impacto agora tende a ser pequeno.”

Para Harary, o que preocupa é um quadro maior: um governo instável e uma briga partidária enorme.

“É um momento chato para os Estados Unidos, mas esperamos que passe em breve,” diz.

Segundo ele, a expectativa é de acomodação dos preços e adaptação das fábricas para evitar aumentos imediatos.

A aposta no futuro: inteligência artificial

Para os próximos anos, a principal aposta está na inteligência artificial aplicada ao varejo.

“Hoje o nosso maior investimento é em tecnologia, inteligência artificial e mídia social,” diz o empresário que afirma que o TikTok e o WhatsApp já fazem parte da estratégia digital da empresa.

Para se preparar para essa transformação digital que irá impactar o setor de vendas, Harary já investe em automação logística, marketing digital e tecnologia

“Daqui a pouco, você não vai mais procurar um produto no Google. A inteligência artificial vai recomendar e até comprar para você”, diz o empresário.

O que está acontecendo agora, segundo Harary, é que a venda vai depender cada vez mais das plataformas de inteligência artificial.

A principal lição do empresário

Depois de mais de duas décadas empreendendo fora do Brasil, Harary resume sua filosofia de gestão.

“Visão é importante, mas prudência é essencial. Crescer com lucro, entender o mercado e escolher bem as pessoas ao redor continua sendo o que faz um negócio durar, em qualquer lugar do mundo.”