Negócios

NEGÓCIOS EM EXPANSÃOSTARTUPSFRANQUIASNOSTALGIANEGÓCIOS EM LUTA

Brasileiro mais rico trabalhou apenas um ano para acumular fortuna de R$ 220 bilhões

Saverin se formou em economia em Harvard, onde conheceu Mark Zuckerberg e ajudou a criar o Facebook em 2004

Após a disputa judicial, foi determinado em 2009 que ele passasse a ter uma parte das ações do Facebook, hoje em torno 2%. (GettyImages)

Após a disputa judicial, foi determinado em 2009 que ele passasse a ter uma parte das ações do Facebook, hoje em torno 2%. (GettyImages)

Luiz Anversa
Luiz Anversa

Repórter

Publicado em 30 de agosto de 2025 às 09h13.

Eduardo Saverin, mais uma vez, é o homem mais rico do Brasil, segundo apontou a Forbes. A publicação indicou que um dos fundadores do Facebook tem uma fortuna avaliada em US$ 40,5 bilhões (R$ 227 bilhões), um recorde para brasileiros. Seu patrimônio cresceu 45,5% em um ano.

A valorização das ações da Meta, que cresceram de maneira significativa após o IPO, é um dos principais fatores que contribuíram para o crescimento do patrimônio de Saverin. Só neste ano os papéis subiram 23,4%. Mas por que o brasileiro mais rico de todos os tempos saiu da maior rede social do mundo?

Criação do Facebook

Saverin se formou em economia em Harvard, onde conheceu Mark Zuckerberg e ajudou a criar o Facebook em 2004. Segundo reportagem da Rolling Stone, cada um entrou com US$ 1.000 para criar o negócio nessa fase embrionária. Depois, Chris Hughes, Dustin Moskovitz e Andrew McCollum chegaram para a empreitada. Já o Business Insider aponta que, em 2003, Zuckerberg teria pedido US$ 15 mil para Saverin para iniciar o projeto.

Durante esse período, o brasileiro foi o responsável por administrar os negócios da companhia enquanto Mark Zuckerberg liderou o desenvolvimento da plataforma, que foi atraindo usuários e investidores rapidamente.

Com o crescimento acelerado, Zuckerberg queria mudanças no Facebook, segundo reportagem de 2012 do Business Insider. Uma delas era transferir o registro da empresa para o estado de Delaware, com leis mais amigáveis para o negócio. O americano teria se incomodado com o distanciamento de Saverin.

Delaware e o fim da relação na empresa

Com a relação ruim, Zuckerberg criou em julho de 2004 uma empresa em Delaware para comprar o Facebook, o que contrariou Saverin. O brasileiro, que tinha 30% das ações da empresa nesse estágio inicial, acabou sendo processado pela própria companhia, que considerou inválido um documento de outubro de 2004 em que indicava que ele receberia mais ações.

O brasileiro, por sua vez, acionou a empresa com base na regra do dever fiduciário.

Após a disputa judicial, foi determinado em 2009 que ele passasse a ter uma parte das ações do Facebook, hoje em torno 2%. Essa fatia passou a valer muito depois do IPO da empresa, em 2012. Hoje, está avaliada em US$ 37 milhões, algo em torno de R$ 200 milhões.

Negócios em Singapura

Em 2009, o brasileiro decidiu mudar-se para Singapura. Lá, tornou-se um investidor ativo local. Em 2012, pouco antes do IPO da Meta, ele tomou a decisão de renunciar à cidadania americana, o que gerou especulações sobre uma possível estratégia para reduzir os impostos pagos sobre os ganhos da oferta pública de ações da big tech.

Em 2015, ele cofundou a B Capital Group, uma empresa de capital de risco que foca em startups nos setores de tecnologia, saúde e tecnologia climática.

Hoje, a empresa tem 8 unidades, mais de 100 funcionários e mais de US$ 7 bilhões em ativos sob gestão.

Acompanhe tudo sobre:Eduardo Saverinmark-zuckerbergFacebook

Mais de Negócios

Quais são os maiores supermercados do Nordeste? Veja quanto eles faturam

Bancário autônomo: pesquisa inédita mostra o perfil da profissão no Brasil

‘Não vamos substituir, vamos adicionar’, diz presidente da Petrobras sobre transição energética

Tom Gruber, criador da Siri: 'Usar IA só para cortar custos é um desperdício'

Mais na Exame

Negócios

Quais são os maiores supermercados do Nordeste? Veja quanto eles faturam

Mundo

Navio de guerra americano entra no Canal do Panamá rumo ao Caribe

Minhas Finanças

Mega-Sena: concurso 2.908 sorteia prêmio acumulado em R$ 8 milhões

Casual

Luis Fernando Verissimo morre em Porto Alegre, aos 88 anos