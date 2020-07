Brasileira Cristina Palmaka assume presidência da SAP na América Latina

Cristina Palmaka, presidente da empresa de tecnologia SAP no Brasil desde 2013 — e primeira mulher a assumir essa posição na empresa no país, assume agora a presidência da SAP para América Latina e Caribe.

A executiva seguirá supervisionando a operação brasileira até que um substituto seja nomeado. Ela, por sua vez, vai substituir Claudio Muruzabal, que se tornará presidente da SAP para a parte sul da Europa, Oriente Médio e África.

“É uma grande honra assumir a função e me juntar a uma equipe de 5 mil funcionários na América Latina e Caribe. Também quero poder ampliar o legado que Claudio deixou, com sólidas relações, profunda expertise e confiança. E, finalmente, espero por esta nova fase, na qual poderemos continuar contando com seu valioso apoio como chairman para SAP LAC”, disse Palmaka em comunicado.

Sob a liderança dela, a SAP Brasil conquistou uma certificação para igualdade de gênero, além de ter sido destaque de inclusão para LGBTI+ nos dois anos consecutivos do Guia EXAME de Diversidade.

“Percebi que não sou o único exemplo, mas que poderia mostrar às meninas e às mulheres as possibilidades de crescimento na carreira”, disse Palmaka na reportagem Mulheres contra a Crise. Hoje, na subsidiária brasileira as mulheres são 35% da força de trabalho total e 25% estão na liderança.