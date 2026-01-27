Brasil vai consumir 885 milhões de litros de cerveja zero — e disputa entre gigantes acelera

Repórter de Negócios
Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 06h02.
Basta sair com amigos em um bar para notar um fenômeno que ganha força a cada dia: alguém certamente pedirá cerveja sem alcóol.
A previsão da Euromonitor, num dado recente e atualizado à EXAME, é que os brasileiros consumam 885 milhões de litros de cerveja sem álcool em 2026. O número é quase sete vezes maior que o registrado em 2019.
A expansão chama atenção por não ser pontual: desde 2020, o volume vendido cresce de forma contínua, com taxas acima de dois dígitos por ano. E claro, tem despertado a atenção de gigantes como Ambev, Heineken e Grupo Petrópolis.
Hoje, as três marcas têm 95% do mercado dos "sem álcool" no Brasil. Na fábrica da Ambev em Lages, na serra catarinense, por exemplo, há produção das três marcas do grupo em versões zero: a Brahma, a Budweiser e a Corona. No Petrópolis, as vendas de bebidas sem álcool subiu 27% desde 2022.
A bebida está tão em alta que o Sindicato Nacional da Indústria da Cerveja (Sindicerv) vai dar uma atenção a mais para o segmento. Lançou até um site, o Cerveja Zero, para discutir o tema. A plataforma reúne dados, explicações técnicas e curiosidades, e marca uma tentativa da indústria de liderar a narrativa sobre o consumo consciente.
"A proposta é dar mais informação qualificada e esclarecer dúvidas frequentes de consumidores, jornalistas e das demais pessoas interessadas no tema", afirma Márcio Maciel, presidente-executivo do Sindicerv. Ele diz que a evolução da categoria reflete uma exigência crescente do público: “O brasileiro está buscando mais equilíbrio e liberdade na hora de consumir cerveja. As versões sem álcool oferecem isso com sabor, qualidade e inovação”, diz.
A produção de cerveja sem álcool no Brasil cresceu 536% entre 2023 e 2024, segundo o Anuário da Cerveja.
O volume saltou de 118,9 milhões para 757,4 milhões de litros. A estimativa para 2025 é de um novo recorde: 786 milhões de litros.
O avanço colocou o Brasil como segundo maior mercado de cerveja sem álcool do mundo, atrás apenas da Alemanha. Em 2018, o país ocupava a 7ª posição.
Parte dessa guinada vem do comportamento da geração Z.
Dados da MindMiner mostram que apenas 45% dos jovens com menos de 25 anos consomem bebidas alcoólicas — o menor índice desde 1962. Questões de saúde mental, autocontrole e bem-estar estão por trás dessa decisão.
“Percebemos uma mudança no padrão de cuidados com a saúde na população. As cervejas sem álcool estão ganhando cada vez mais espaço porque as pessoas estão mais preocupadas com os efeitos do álcool”, diz Renata Saffioti, nutricionista esportiva comportamental.
O avanço da categoria também obrigou as líderes do mercado a reagir com tecnologia.
Ambev, Heineken e Grupo Petrópolis concentram 95% das vendas de cerveja no Brasil, segundo a Euromonitor. Todas têm linhas zero em expansão.
A unidade da Ambev em Lages, Santa Catarina, é hoje o centro de produção das versões zero álcool da Brahma, Budweiser e Corona. Em 2013, a empresa instalou uma planta específica de desalcoolização, etapa extra que remove o álcool sem comprometer sabor e aroma.
“Quando o processo de produção de cerveja sem álcool começou, não tínhamos tanta tecnologia como temos hoje, que permite preservar todos os aromas e características da cerveja regular”, afirma Claudia Alves Costa, gerente da fábrica da Ambev.
Apesar de usar os mesmos ingredientes da cerveja tradicional, a versão sem álcool passa por uma etapa extra entre a maturação e a filtração, onde o álcool é retirado. Esse processo exige equipamentos caros e ajustes finos, o que explica a resistência de algumas cervejarias menores em entrar nesse mercado.
Já a Heineken, cuja Heineken 0.0 é a que tem maior penetração nos lares e a mais vendida no Brasil, investiu recentemente 1,5 bilhão de reais na expansão da fábrica de Ponta Grossa. A fábrica faz a produção de chope Heineken 0.0, assim como as cervejas sem álcool Heineken 0.0 em latas 269ml, e Sol 0.0, lançada no ano passado.
Mesmo com a popularidade crescente, a categoria ainda enfrenta resistência.
Há consumidores que duvidam do sabor, associam o produto à restrição médica ou consideram o preço elevado. Em geral, as cervejas zero custam o mesmo que as versões com álcool, ou até mais, dependendo do processo de fabricação.
Outro desafio é manter a percepção de qualidade.
A ausência de álcool pode comprometer a experiência sensorial, exigindo mais testes e controle de qualidade.
“A indústria entendeu esse movimento e vem investindo pesado em tecnologia para entregar produtos que não deixam nada a desejar às versões tradicionais”, afirma Maciel, do Sindicerv.
Mais do que substituir a cerveja tradicional, a versão zero disputa espaço com outras bebidas leves ou não alcoólicas, como kombuchas, águas saborizadas e refrigerantes premium. A mudança é comportamental — e não só etílica.
Enquanto o mercado se ajusta, a previsão da Euromonitor para 2026 deixa claro o potencial: 885 milhões de litros consumidos no Brasil. Um novo normal para o setor cervejeiro.