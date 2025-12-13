Brasil tem 2 dos 4 parques temáticos mais visitados da América Latina — saiba quais

Do litoral de Santa Catarina ao interior de São Paulo, os parques de diversão brasileiros seguem no topo da lista dos mais visitados da América Latina.

Mas não é apenas uma questão de tradição: é resultado de uma estratégia clara de expansão, programação contínua e proximidade com o público.

A Associção de Parques Temáticos (TEA) acaba de atualizar a lista dos parques mais visitados do mundo.

Segundo o Theme Index 2024, dois parques brasileiros aparecem entre os quatro mais visitados da América Latina: o Beto Carrero World, em Penha (SC), e o Hopi Hari, em Vinhedo (SP).

Juntos, eles somaram 3,7 milhões de visitantes no ano passado.

O Beto Carrero manteve a primeira posição na região, com 2,5 milhões de visitas, número estável em relação a 2023.

Já o Hopi Hari foi o grande destaque do ranking: cresceu 24,7% em um ano, saltando de 1,04 milhão para 1,295 milhão de visitantes — sua maior alta na última década.

“O Hopi Hari teve um desempenho notável em 2024, com destaque para o evento Hora do Horror, que sozinho atraiu mais de 430 mil pessoas”, afirma o relatório da TEA.

O Brasil consolida sua liderança regional

A América Latina como um todo recebeu 12,9 milhões de visitantes em seus 10 maiores parques de diversão em 2024, uma alta de 5,4%.

Mas quem puxou esse crescimento foi o Brasil.

A TEA destaca que o país tem a maior população da região e um mercado interno forte, com alta taxa de repetição de visita e bom posicionamento de preço.

“Parques regionais com investimentos focados e bom valor percebido seguem impulsionando o turismo doméstico”, aponta o relatório.

O México manteve boa performance com o Six Flags e o Xcaret, mas perdeu força relativa.

O Chile teve crescimento expressivo, mas limitado a um único parque. Já a Colômbia apresenta crescimento constante, enquanto Guatemala surpreendeu ao registrar mais de 3 milhões de visitantes internacionais no total, entre lazer e turismo.

Beto Carrero World: estabilidade no topo

Mesmo sem crescer, o Beto Carrero World manteve a liderança regional com 2,5 milhões de visitantes — o mesmo volume de 2023.

O número mostra resiliência: o parque segue como principal destino do turismo de lazer no Sul do Brasil.

Fundado em 1991 por João Batista Sérgio Murad, o parque ocupa 14 km², abriga mais de 10 áreas temáticas, e emprega cerca de 1.100 pessoas. É o maior parque da América Latina e foi eleito o segundo melhor do mundo pelo TripAdvisor em 2023.

Atração do Beto Carrero World (Leandro Fonseca /Exame)

O complexo tem apostado em novas experiências, parcerias com DreamWorks e Universal, shows como Hot Wheels e Madagascar, além da área NERF e eventos especiais.

O foco tem sido manter o público recorrente e diversificar o uso da estrutura — com kartódromo, espaços para eventos e programas escolares.

Hopi Hari: a maior recuperação da América Latina

O crescimento do Hopi Hari em 2024 foi o mais expressivo do continente.

O parque saltou de 1,04 milhão para 1,295 milhão de visitantes, com aumento de 24,7%.

O desempenho foi puxado por ações de programação estratégica e eventos sazonais, com destaque para a Hora do Horror, que atraiu 430 mil visitantes extras no ano — quase um terço do público total.

A reestruturação do parque, após anos difíceis na última década, começa a surtir efeito. Com localização privilegiada entre Campinas e São Paulo, o Hopi Hari aposta em revitalizações, nova comunicação e calendário temático como diferencial competitivo.

A TEA classificou o parque como “um dos casos de crescimento mais fortes da região”, ao lado do Mundo Petapa, na Guatemala.

Os 10 parques de diversão mais visitados da América Latina em 2024

Beto Carrero World — Penha, Brasil — 2.500.000 Six Flags México — Cidade do México, México — 2.051.000 Xcaret — Cancún, México — 1.580.000 Hopi Hari — Vinhedo, Brasil — 1.295.000 Fantasilandia — Santiago, Chile — 1.150.000 Parque Mundo Aventura — Bogotá, Colômbia — 1.131.000 Mundo Petapa — Cidade da Guatemala — 1.012.000 Parque del Café — Montenegro, Colômbia — 875.000 Parque de la Costa — Buenos Aires, Argentina — 639.000 El Salitre Mágico — Bogotá, Colômbia — 629.000

Fonte: Theme Index 2024 — TEA/AECOM