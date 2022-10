Brasil Game Show: São Paulo recebe maior feira de games da América Latina; conheça

A partir desta quinta-feira (6), a cidade de São Paulo recebe a 13º edição da Brasil Game Show (BGS), a maior feira de videogames da América Latina. Essa é a primeira edição do evento desde 2019, já que as edições de 2020 e 2021 foram suspensa por conta da pandemia de Covid-19.

Nesta edição de 2022 será a primeira vez que a feira terá sete dias de duração, ocorrendo entre os dias 6 e 12 de outubro no Expo Center Norte, na Rua José Bernardo Pinto, 333, Vila Guilherme, zona norte de São Paulo (SP). O evento acontece entre 13h e 20h.

A feira é conhecida por unir amantes dos videogames em geral, mas também entusiastas de tecnologia e consumidores de conteúdo da cultura pop no geral. Entre as marcas expositoras, estão as gigantes dos games Nintendo e Sony, empresas por trás do Nintendo Switch e da marca PlayStation, respectivamente. Neste ano, a Xbox, da Microsoft, não irá participar.

O evento também terá a presença de grandes desenvolvedoras de jogos, como a Ubisoft, conhecida pelas franquias Assassin's Creed e FarCry e a Capcom, empresa por trás de jogos como Resident Evil, Street Fighter e Mega Man.

A feira também conta com estande de companhias que não são do mundo dos videogames, como TikTok, Intel, Vivo e Marvel, com ativações envolvendo influenciadores digitais e competições exclusivas.

Vale dizer que a feira também possui um espaço dedicado a profissionais e empresas menores que desenvolvem e publicam jogos independentes - os chamados jogos indies.

Além dos estandes e das marcas expositoras, a BGS conta com uma programação robusta para todos os sete dias de evento, contando com competição de cosplay, encontro com personalidades e influenciadores, campeonatos de eSports ao vivo e mais. Toda programação completa pode ser conferida no site oficial do evento ou através do aplicativo da BGS, disponível para iOS e Android.

A BGS também é conhecida por trazer para o Brasil grandes nomes da indústria internacional dos games. Para esse ano, Takashi Iizuka, diretor da Sonic Team, responsável pelos jogos do Sonic, e Takayuki Nakayama, diretor da franquia de luta "Street Fighter", são alguns dos nomes confirmados.

Além das personalidades da indústria, a BGS terá a presença de jogadores profissionais de eSports. Jogadores do time americano Liquid e da equipe brasileira LOUD estão entre os convidados. No mês passado, o time masculino da brasileira LOUD foi campeão do mundial de Valorant.

Como nos anos anteriores, o evento terá campeonatos ao vivo. Entre os dias 10 e 12, ocorrerá a Copa NOBRU, no Free Fire. Além disso, o evento terá dois campeonatos com jogadores profissionais de Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO): um no dia 8, com as equipes femininas dos times brasileiros FURIA e MIBR e outro no dia 9, com os times masculinos da FURIA Academy e da Meta Gaming.

Onde posso comprar os ingressos para BGS2022?

A organização do evento explicou que aqueles que adquiriram os ingressos para a 13ª BGS nos lotes de 2020 ou de 2021 têm entradas garantidas e direito a alguns benefícios, como acesso separado ao evento, descontos em lojas parceiras e conteúdo adicional.

Os interessados no evento podem comprar um passaporte geral que dá acesso à feira durante os sete dias ou comprar os dias de forma separada. Os ingressos podem ser adquiridos online pela bilheteria digital do evento.

Vale dizer que a venda das entradas está sujeita a limitação do dia. Por enquanto, apenas o dia de sábado está com os ingressos esgotados. Têm direito à meia-entrada pessoas que doarem 1 kg de alimento não perecível, idosos pessoas com deficiência, estudantes e clientes OuroCard do Banco do Brasil, patrocinador oficial do evento.