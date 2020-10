Bradesco faz acordo com Cade para encerrar investigação do caso Guiabolso

O Bradesco fechou acordo nesta quarta-feira (7) com o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) para encerrar investigação sobre supostas práticas anticompetitivas contra o aplicativo de finanças pessoais GuiaBolso. De acordo com os termos, o banco vai pagar aproximadamente 23,8 milhões de reais e parar de dificultar acesso a dados pedidos por clientes para uso pelo app, cujos serviços concorrem com parte dos oferecidos por bancos.

Segundo o presidente do Cade, Alexandre Barreto, o acordo “gerará efeitos potencialmente benéficos e pró-competitivos no mercado de serviços financeiros” com “incremento da concorrências”, afirmou em despacho.

A investigação começou em julho de 2018, após uma secretaria (Seprac) do Ministério da Fazenda, hoje Ministério da Economia, detectar que clientes do GuiaBolso tinham facilitado acesso a dados de suas contas em bancos, ao incluir suas senhas no aplicativo, enquanto no Bradesco exigia uma senha aleatória adicional para o acesso.

De acordo com o presidente e fundador do GuiaBolso, Thiago Alvarez, essa dificuldade praticamente inviabiliza o uso do aplicativo por correntistas do Bradesco, público que o executivo estima em cerca de 1,5 milhão de pessoas. Hoje, a base de clientes da fintech é de 6 milhões de clientes.

Consultado, o Bradesco não respondeu de imediato sobre o acordo com o Cade. As ações do banco exibiam queda de 1% às 14h37, enquanto o Ibovespa mostrava estabilidade.