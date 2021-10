Bradesco compra fatia do BB no banco digital Digio por R$ 625 milhões

RIO — O Bradesco anunciou que fechou acordo para a compra de 49,99% da participação do Banco do Brasil no banco Digio. O Bradesco vai pagar R$ 625 milhões e, com a operação, passará a deter, indiretamente, 100% do capital social do banco digital.

Em comunicado ao mercado, o Bradesco informou que a aquisição está alinhada com sua estratégia de investir em empresas digitais, diversificando sua atuação e atingindo variados públicos, com diferentes modelos.

Atualmente, os bancos tradicionais estão buscando diversificar seu negócios para não ficar para trás na corrida com bancos digitais. Estes, por sua vez, têm atraído investidores de peso. Um exemplo é o Nubank, que recebeu

um investimento de US$ 500 milhões (o equivalente a pouco mais de R$ 2,5 bilhões) do megainvestidor Warren Buffett.

O Digio tem hoje uma carteira da ordem de R$ 2,5 bilhões, com aproximadamente dois milhões de cartões de crédito.

A conclusão da operação está sujeita à aprovação do Banco Central e do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).