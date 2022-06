Boticário, Cacau Show e outras com produtos em promoção no Dia dos Namorados

O Dia dos Namorados está chegado. Você já comprou o seu presente? De acordo pesquisa da CRM&Bônus, as compras de última hora — no período de 6 a 12 de junho — devem gerar, aproximadamente, R$ 40 milhões de receita ao varejo, cerca de 75% a mais do que no ano anterior.

Por isso, a EXAME selecionou algumas opções de franquias que estão com produtos em promoção no Dia dos Namorados. Os presentes vão dos mais tradicionais, como doces e objetos personalizados, até experiências, como SPA e viagens. Confira:

O Boticário

(Leandro Fonseca/Exame)

O Boticário está com kits especias com frete grátis para o Dia dos Namorados. Os presentes vão de R$49 a R$300. Ao retirar os produtos na loja, o cliente ganha mais 10% de desconto.

Cacau Show

A Cacau Show está com a promoção “Cacau Lover”. Na compra acima de R$ 80 reais, a pulseira de R$ 120,00 sai por R$ 29,90. A marca de chocolate promete a entrega de produto em até um dia em São Paulo, capital e região metropolitana.

Pizza Hut

A Pizza Hut inclui em seu cardápio a edição limitada Hut Crush, que chega com todo sabor, doçura e indulgência. Durante os dias 10, 11 e 12 de junho, a rede oferece a nova pizza em Formato Coração, no sabor Goiabada & Cream Cheese, que equivale ao tamanho grande das pizzas da marca, mas em um formato criado especialmente para a data. A Pizza Hut Crush pode ser adquirida por R$ 44,90 somente no site ou aplicativo da marca.

KFC

O KFC, rede de frango frito, tem promoções até o dia 12 de junho. O com bo com dois "Double Crunch", mais duas fritas médias e dois refrigerantes sai por R$59.

Frango Assado

Presente nas principais rodovias do estado de São Paulo, a rede Frango Assado promove descontos em combinações dos produtos mais pedidos nos restaurantes. Para quem estiver nas estradas entre os dias 08 e 12 de junho, todos os restaurantes da rede contarão com seis ofertas de combos por apenas R$ 15.

Vai Voando

A Vai Voando, franqueadora de viagens, está com a promoção “Um presente de Amor”. Os viajantes poderão comprar passagens aéreas com até 15% de desconto para qualquer destino nacional e para qualquer data, desde que a compra seja realizada entre os dias 8 e 10 de junho nas lojas físicas espalhadas pelo Brasil.

Pablo Ba

Pablo Ba, rede de franquias de pavlovas, doce a base de suspiro, muito conhecido na Europa. No cardápio, a loja oferece nove sabores em quatro tamanhos: grande, médio, individual e mini.

Para o Dia dos Namorados a rede está com um lançamento que é o suspiro de Mini Corações e Mini Rosas no valor de R$ 12 reais cada e combo por R$ 22.

Já as pavlovas são individuais e no formato de coração. O doce está disponível nos sabores lemon curd, morango, frutas vermelhas e banana com doce de leite. O combo com os quatro sabores sai R$ 95, já individuais saem R$ 25 cada, com exceção, de frutas vermelhas que é R$ 35. Eles aceitam encomenda.

Buddha Spa

O Buddha Spa está lançando a campanha “Bem-Estar é um Amor de Presente”, que oferece 15% de descontos para experiências selecionadas que forem adquiridas no site da rede até o dia 30 de junho.

Outra opção de presente é o vale Bem-Estar Buddha Spa que vão de R$ 150,00 a R$ 1.000, além dos kits de óleos essenciais.

As terapias com desconto são: Day Spa Casal, Day Spa Relax e Bem-Esta,Day Spa Ayurveda, Mini Day Spa Individual, Mini Day Spa Casal,Experiência Ayurveda - Ayur + IH, Nós Dois - 2 Relax + 2 Reflx, Enamorados - 2 Candle Massage, Meu Presente - Shiatsu Facial 30' + Reflx 30' + Relx Corp 30' , Duo Wellness - Relx 50' + Óleo Essencial.

Love Gifts

A Love Gifts, rede de franquias de decoração e presentes criativos, está com uma linha exclusiva para a data apaixonante. Além das famosas almofadas, xicaras, e porta-retratos, a rede criou diversos jogos de tabuleiro para apimentar a relação, outra novidade é a linha inclusiva personalizada com “eu te amo” escrito em libras, tudo pensado com muito amor e carinho. Os preços variam de R$29,90 à R$159,90 e os produtos podem ser adquiridos através das mais de 60 unidades espalhadas pelo país.

Jin Jin

Ao comprar dois pratos quentes mais bebida na Jin Jin, restaurante de culinária asiática, os clientes ganham dois rolinhos Romeu e Julieta. A campanha ‘Doce Amor’ é válida de 6 a 12 de junho, somente nas lojas físicas. A unidade deve ser consultada sobre a participação.

Mr. Cheney

O Mr. Cheney preparou o Cookie Red Velvet no formato de coração e em três versões diferentes de kit presente.

O Cookie Romance são dois cookies Mr. Cheney Red Velvet, com cobertura de creme de avelã ou creme de leite em pó e confeitos de açúcar, perfeito para dividir com a pessoa amada. Preço médio de R$68 a R$74.

O Cookie Love é um cookie Red Velvet tamanho padrão em formato de coração também com cobertura de creme de avelã ou creme de leite em pó e confeitos de açúcar. A opção pode ser consumida na hora ou ainda montar uma caixa com vários deles e levar para viagem para dividir, presentear alguém ou ainda presentear a si mesma valorizando o amor-próprio. Preço médio de R$13,50 a R$15,50.

O Cookie For Your Love é o queridinho Big Cookie Mr. Cheney em formato de coração também no sabor Red Velvet com cobertura de creme de avelã ou creme de leite em pó e confeitos de açúcar. Neste há ainda a possibilidade de adicionar uma mensagem personalizada com letras de açúcar como uma declaração de amor e enviar como surpresa para a pessoa amada pela plataforma de delivery. Preço médio de R$85 a R$89.

Anjos Colchões & Sofás

A rede especializada em colchões e estofados vai conceder até 30% de desconto em todas as linhas de colchões até o dia 12 de junho.

Yes! Cosmetics

Para deixar o dia dos namorados ainda mais bonito, a loja online da Yes! Cosmetics está oferecendo até 50% de desconto em alguns produtos. Desde maquiagem, skincare, cuidados corporais e perfumes, a ideia é que cada um possa montar um kit para a pessoa amada sem gastar muito.

Botocenter

A rede de clínicas especializada em aplicação de toxina botulínica e preenchimento realizará uma campanha para os apaixonados que quiserem presentear a pessoa amada com um procedimento estético. Com o cartão-presente, que vem em uma embalagem especial, será possível escolher um único tratamento ou um combo de opções.

Park Education

A rede especializada em educação bilíngue, criatividade e soft skills, até 12 de junho estará com a campanha: Dia dos Namorados Park, ou seja, os casais que se matricularem juntos, durante o período da promoção, em uma unidade da rede poderão ganhar até 20% de desconto nas matrículas.

Red Fitness

Para celebrar o mês do amor, a rede de academias tem Free Pass todo final de semana do mês de junho para treinar junto com o crush. Para participar, basta cadastrar a pessoa amada pelo site da Red Fitness.

GiOlaser

A GiOlaser, rede de clínicas que reúne saúde, beleza e bem-estar, preparou dois pacotes especiais para a data com 20 sessões de depilação a laser com até 70% de desconto. Os pacotes podem ser adquiridos presencialmente nas mais de 190 franquias da rede espalhadas pelo Brasil.

IP School – Inglês Particular

A IP School – Inglês Particular criou uma promoção diferente para o Dia dos Namorados: o tempo de relacionamento vale desconto na matrícula para o curso de inglês. A promoção funciona assim: se o casal tem cinco anos de namoro, por exemplo, ganha o dobro de desconto na matrícula, ou seja, 10% de abatimento no valor. Se tem oito anos de namoro, o desconto é de 16%. A IP School tem 15 escolas, entre físicas e homebased, que atendem todo o Brasil, por meio de aulas presenciais e on-line. http://www.ipschool.com.br. Promoção válida durante o mês de junho.

Mercadão dos Óculos

O Mercadão dos Óculos vai oferecer três promoções na compra de óculos completos acima de R$ 499,90. A primeira vai dar uma armação totalmente gratuita, a segunda vai presentar o cliente com uma armação solar, e a terceira vai dar 50% de desconto na compra da segunda armação. A escolha de qual das promoções estará ativa ficará a critério de cada unidade.

Convex Brasil

Entre os dias 20 de maio e 12 de junho, a Convex Brasil, franquia pioneira em joias em aço no Brasil, oferecerá em comemoração ao Dia dos Namorados um par de aparadores de aço na compra de um par de alianças acima de R$ 200.

Splash Bebidas Urbanas

Splash Bebidas Urbanas aposta em donuts no formato de coração. Os donuts são recheados de chocolate ao leite e recebem camadas bem generosas de coberturas de chocolate branco e frutas vermelhas. O combo de 02 unidades e caixa cubo de presente, nas lojas, pode ser encontrado pelo valor de R$ 29,90. É possível adquirir também através do Ifood, parceiro oficial da marca no delivery, no mesmo combo, por R$ 34,90. A caixa também está disponível avulsa, nas lojas, por R$ 10.

Emporium da Beleza

No mês dos namorados, a Emporium da Beleza, rede de estética avançada e rejuvenescimento 6 em 1, estará promovendo sorteios com diversos prêmios para casais. Qualquer compra nas unidades da franquia durante o mês de junho concederá um cupom para concorrer a prêmios. Compras acima de R$ 500 receberão dois cupons e, compras acima de R$ 1500, três.

Instituto Ana Hickmann

Para comemorar o Dia dos Namorados, a franquia Instituto Ana Hickmann, rede de cursos profissionalizantes na área de beleza, concederá 25% de desconto para casais que se inscreverem em dois cursos. A promoção estará ativa até o dia 30 de junho.

