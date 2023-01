Boteco 28, restaurante no Farol Santander, completa um ano com faturamento de R$ 3,5 milhões

O Farol Santander é um cartão postal de São Paulo. Um dos prédios mais altos do país, conhecido pela vista do mirante e pelas exposições, ganhou um novo serviço no último ano. No 28º andar funciona atualmente o Boteco 28 - Bar da Cidade, restaurante e bar com cardápio inspirado na culinária paulistânia, região que foi fortemente marcada pela cultura bandeirante e caipira.

Os bandeirantes paulistas conquistaram o interior do país levando a base da sua culinária composta por milho, abóbora, feijão e porco, e passaram a incluir ingredientes locais de cada novo território. Em 1700, a paulistânia incluía regiões que hoje são de São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso, Goiás e Mato Grosso do Sul.

Inaugurado em outubro de 2021, o Boteco 28 faturou R$ 3,5 milhões funcionando no horário do almoço e happy hour. Para este ano, a expectativa é inaugura um bar e dobrar o faturamento.

Quem criou o Boteco 28

O Boteco 28 é um das marcas do Grupo da Cidade. Bar da Cidade e a Galeria do Rock são algumas delas. Com forte atuação na região central da capital paulista, o grupo investiu cerca de R$ 400 mil na instalação do restaurante no Farol Santander.

O espaço foi planejado e é administrado pelos sócios Marcone Moraes, Glauber Souza, Rafael Ribeiro e Cássio Pardini que tem como objetivo resgatar e valorizar a identidade paulista.

"É um privilégio receber do Farol Santander a oportunidade de ajudar a trazer de volta ao centro da cidade, em um ambiente tão especial e nobre, os costumes e gostos da nossa gente, com a simplicidade e o sabor dos bons produtos que recebemos do interior", diz Rafael Ribeiro.

De acordo com o sócio, 800 pessoas frequentam o restaurante por mês. Para atrair mais pessoas, o restaurante será reformado neste ano e vai ganhar um bar. A possibilidade de abrir no período da noite também é ventilada.

O cardápio

O cardápio do Boteco 28 fica a cargo do chef Deivid Marques, que já passou pelas cozinhas do Dalva e Dito do Grupo D.O.M., de Alex Atala, e no Dinner in the Sky, e os drinks da bartender e responsável pelo salão, a Nega.

Alguns dos petiscos mais conhecidos são o torresmo, o bolinho de costela e o famoso "Caviar brasileiro", que é o aperitivo de içá, feito com formiga tanajura frita na farinha de mandioca com cebolinha.

Entre os pratos principais, algumas opções são baião de dois, frango caipira com quiabo, picadinho, arroz de moela, virado à paulista e feijoada. O ticket médio é de R$ 90.

Para sobremesa, uma releitura do tradicional pingado, um pudim de leite com caramelo de café, torta de queijo com goiabada ou doce de leite, além de doces caseiros.

No setor de bebidas, o Boteco 28 tem cervejas seletas, carta de cachaças especiais e vinhos premium, além da caipirinha e o brasileiríssimo drink Rabo de Galo, feito de vermute, cachaça e limão desidratado.

