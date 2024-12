O boostlab, Programa de Investimento em startups do BTG Pactual (do mesmo grupo que controla a Exame), maior Banco de Investimentos da América Latina, anuncia as inscrições para o Batch 2025. Além de todo ciclo de mentoria e aceleração do programa, o Banco fará um aporte direto nas startups selecionadas que tenham modelo de negócio já com tração, escalável e sinergia com o grupo. O investimento inicial é de R$ 1 milhão, podendo chegar até R$ 2 milhões por meio de um aporte adicional. As inscrições já estão abertas no site (acesse aqui). Serão escolhidas até seis startups, que seguirão no programa ao longo de 2025 por um período previsto de 8 meses.

Edição 2025

Nesta edição, o boostlab contará com a Endeavor - maior comunidade de empreendedores de alto impacto do mundo - como parceiro estratégico, que irá apoiar o time do BTG Pactual no processo seletivo e na operação do programa.

“Temos atraído companhias cada vez mais maduras para o programa, o que valida o modelo de investimento que adotamos para o boostlab em 2023. Ao investirmos em um número menor de startups por ano, conseguimos dedicar mais tempo e recursos a cada uma, potencializando o valor gerado ao longo do programa.”, diz Gabriela Lima, diretora de Venture Capital do BTG Pactual e responsável pelo boostlab.

Quem pode participar

As inscrições estão abertas para startups de toda a América Latina. No ano passado a startup chilena Regcheq, uma SaaS de compliance, foi uma das selecionadas para o programa. Outra novidade serão as trilhas individuais, as mentorias serão feitas com base nos desafios individuais e demandas específicas de cada startup, trazendo mais assertividade ao conteúdo e especialistas mais adequados ao perfil de cada startup.

Na última edição, mais de 700 startups se inscreveram. Entre as investidas pelo Banco estão companhias como A de Agro, Ali Crédito, Finpass, Pier Seguros, Liber Capital, Celcoin, Rock Content, entre outras. No ano passado Beegol, Intuitive Care, Incentivar e Regcheq foram as selecionadas. Desde o início do boostlab, em suas 12 edições, mais de 80 startups foram aceleradas e 18 investidas.

Criado em 2018 pelo time de Capital Privado do BTG Pactual, o boostlab tem como objetivo potencializar a criação de valor para startups e apoiar os empreendedores, aproximando-os do mercado financeiro e do acesso a capital. O programa conta com a dedicação integral de executivos do BTG Pactual, acompanhamento por membros de seu comitê executivo, mentoria de sócios do Banco e lideranças de destaque no mercado, e agora também passa a ser impulsionado pela rede de mentores e empreendedores da Endeavor.