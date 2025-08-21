Bolha da IA? Essa empresa gaúcha nunca cresceu tanto ao abraçar a tecnologia

A inteligência artificial já mudou a vida de muita gente, mas quando se fala em empresas, muita gente ainda está tateando os melhores jeitos de crescer com a tecnologia. Um relatório recente do MIT, inclusive, colocou em dúvida boa parte das expectativas das empresas com relação à IA.

E se a maior parte das empresas ainda está tentando entender como usar a IA para de fato gerar resultados, vale a pena prestar atenção nas histórias de quem já está ganhando com ela. Uma dessas histórias é a da Octafy.

Fundada em 2004 em Canoas, no Rio Grande do Sul, a Octafy começou com um foco bem definido: garantir que as empresas tivessem a infraestrutura de TI necessária para crescer de forma segura e eficiente. Desde o começo, os fundadores Everton Dias e Rafael Rech queriam criar algo diferente.

Everton, com uma carreira consolidada em telecomunicações e Oracle, e Rafael, com vasta experiência em vendas na Dell e Oracle, juntaram forças para dar vida à Octafy. A ideia? Utilizar o conhecimento técnico de Everton e a habilidade comercial de Rafael para construir uma empresa que oferecesse soluções de TI com excelência técnica.

Nos primeiros anos, a Octafy foi uma especialista em Oracle e bancos de dados. Mas o mercado, como é de se esperar no mundo da tecnologia, evoluiu rapidamente. Quando a Oracle começou sua transição para a nuvem, a Octafy acompanhou a mudança.

O que está por trás da expansão

Não demorou muito para que a empresa ampliasse seu portfólio, oferecendo infraestrutura de TI, armazenamento de dados na nuvem e até outsourcing especializado. Com isso, o negócio não só se adaptou, mas começou a se destacar como um dos principais fornecedores de serviços de TI no Brasil.

Nos últimos anos, a Octafy experimentou um crescimento impressionante. Em 2024, a receita operacional líquida foi de 7,5 milhões de reais , um salto de 69% em relação a 2023 . A empresa ficou na 56ª posição no ranking EXAME Negócios em Expansão 2025 , na categoria de negócios com faturamento de 5 a 30 milhões de reais. A projeção para 2025 é ainda mais ousada: 20 milhões de reais de faturamento .

Esse crescimento não é por acaso. A chave para o sucesso da Octafy está na inteligência artificial. A empresa desenvolveu a plataforma Ocean AI, uma solução própria que integra IA em todos os processos de gerenciamento de infraestrutura de TI.

“A Ocean AI transforma conhecimento técnico em um ativo estratégico. Ela centraliza informações de infraestrutura e orienta os técnicos na resolução de problemas, otimizando o tempo e a precisão das soluções”, explica Everton Dias. A plataforma não só ajuda a resolver problemas mais rápido, mas também garante que o conhecimento não se perca quando alguém sai da empresa, diminuindo a dependência de conhecimento individual.

Além disso, a cibersegurança é outro diferencial importante. Com o aumento das ameaças digitais, as empresas estão cada vez mais atentas à proteção de seus dados, e a Octafy oferece suporte especializado para garantir que as informações de seus clientes estejam seguras.

Atualmente, a Octafy atende mais de 150 clientes no Brasil e no exterior, incluindo grandes nomes como Telefónica, Lojas Colombo, LG, Unimed e FedEx. Esses clientes, muitas vezes de médio e grande porte, buscam soluções de TI para garantir que suas operações não parem.

Empresas de alta criticidade, como hospitais e bancos, sabem que uma falha em seus sistemas pode gerar enormes prejuízos, e é por isso que confiam na Octafy para gerenciar sua infraestrutura.

“Nosso foco são empresas que não podem falhar. Sabemos que, para um banco ou um hospital, uma falha pode significar mais do que uma simples interrupção: pode ser um prejuízo financeiro, ou até mesmo risco à vida. Nosso trabalho é garantir que tudo esteja rodando de forma segura e sem interrupções”, afirma Rafael Rech.

A empresa já tem presença no Paraguai, México e Estados Unidos, onde abriu sua sede em Orlando. No entanto, o maior objetivo é expandir ainda mais sua atuação internacional.

“Estamos trazendo soluções inovadoras dos Estados Unidos para o Brasil e vice-versa, o que fortalece nosso portfólio e aumenta nossa competitividade. Por exemplo, temos a exclusividade no Brasil para representar a Acelero, uma empresa americana especializada em replicação de dados”, explica Everton.

De onde virá o crescimento daqui para frente

Esse modelo de expansão permite à Octafy oferecer no Brasil soluções tecnológicas que ainda não existem no mercado local, criando novas oportunidades de negócios.

Com a projeção de um crescimento de 200% até 2026 , a empresa não está apenas expandindo seu alcance geográfico, mas também está aumentando significativamente seu time. De 25-35 colaboradores no início de 2024, a expectativa é chegar a 100 até o final de 2025 e mais de 200 até 2026 . A dificuldade de encontrar mão de obra qualificada em tecnologia, no entanto, é um desafio para a empresa, que tem investido em capacitação e atração de talentos.

Por mais que a tecnologia seja essencial para o crescimento de empresas, a Octafy sabe que não é mágica.

A inteligência artificial não resolve todos os problemas sozinha. Mesmo com uma plataforma robusta como a Ocean AI, é necessário um trabalho contínuo de integração e adaptação ao cliente. Ou seja, a Octafy pode ter a ferramenta, mas ela ainda depende de um time capacitado e de uma implementação cuidadosa para que as soluções realmente tragam o retorno prometido.

A realidade é que, por mais que se fale em inovação, a nuvem e a automação ainda são desafios grandes para muitas empresas. E, nesse contexto, a Octafy tenta mostrar que tem as ferramentas certas para superar esses obstáculos. Mas, no fim das contas, os clientes precisam perceber que a IA não vai resolver todos os problemas sem o acompanhamento adequado.

Se o futuro da Octafy depender de sua expansão internacional e do aumento de faturamento, o caminho será difícil.

A meta de alcançar 50 milhões de reais em faturamento até 2026 é ambiciosa, e, embora a empresa tenha demonstrado uma capacidade impressionante de crescimento, o mercado é competitivo e as demandas tecnológicas estão sempre em evolução.

Além disso, o número de colaboradores deve seguir a tendência de crescimento. De 25-35 pessoas no início de 2024, a Octafy projeta ter 100 até 2025 e 200 até 2026. Encontrar mão de obra qualificada será um desafio, já que o mercado de tecnologia está em constante mudança, e as empresas precisam garantir que suas equipes estejam sempre atualizadas para lidar com as novas demandas.

O que é o ranking Negócios em Expansão

O ranking EXAME Negócios em Expansão é uma iniciativa da EXAME e do BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME).

O objetivo é encontrar as empresas emergentes brasileiras com as maiores taxas de crescimento de receita operacional líquida ao longo de 12 meses.

Em 2025, a pesquisa avaliou as empresas que mais conseguiram expandir receitas ao longo de 2024. A análise considerou negócios com faturamento anual entre 2 milhões e 600 milhões de reais.

São 470 empresas que criam produtos e soluções inovadoras, conquistam mercados e empregam milhares de brasileiros. Conheça o hub do projeto, com os resultados completos do ranking e, também, a cobertura total do evento de lançamento da edição 2025.