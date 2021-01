Boeing vai pagar US$ 2,5 bi para liquidar acusações de fraude sobre o 737 Max

A Boeing concordou em pagar US$ 2,5 bilhões para encerrar o processo em que era acusada de fraudar o governo dos Estados Unidos na época do lançamento do 737 MAX.

O julgamento apontava que a companhia teria ocultado informações sobre a aeronave, envolvida em dois acidentes fatais.

“Os trágicos acidentes da Lion Air e da Ethiopian Arilines expuseram a conduta fraudulenta de funcionários de uma das maiores fabricantes mundiais de aviões comerciais”, afirma o procurador-geral David P. Burns, da Divisão Criminal do Departamento de Justiça do Texas, em comunicado.

Uma falha de design na aeronave ajudou a provocar os dois acidentes em 2018 e 2019, que geraram a morte de 346 pessoas. Em seguida, vários relatórios apontaram que a empresa alterou um sistema de controle de voo, mas não explicou totalmente o que foi feito às autoridades.

“Acredito firmemente que fazer esse acordo é a coisa certa a fazer. É uma etapa que reconhece de forma apropriada como ficamos aquém dos nossos valores e expectativas”, afirmou o CEO da Boeing, Dave Calhoun, aos funcionários.

Dos US$ 2,5 bilhões, a Boeing já reservou US$ 1,77 bilhão para reembolsar as companhias aéreas e outros clientes envolvidos com o 737 Max.

O avião, modelo mais vendido da Boeing, ficou parado por 20 meses enquanto órgão reguladores de diferentes países supervisionavam as mudanças no projeto para resolver os problemas revelados nas investigações anteriores.

O processo de recertificação do MAX envolveu praticamente todos os players do mercado da aviação mundial na maior junta técnica aeronáutica da história da aviação, a Joint Operators Evaluation Board (Conselho Conjunto de Avaliação de Operadores, em inglês), que envolveu, além da própria Boeing, as companhias aéreas, a IATA (Agência Internacional de Transportes Aéreos) e agências reguladores dos EUA, Canadá, Europa, Brasil e Austrália.

O primeiro voo do 737 MAX após o fim das restrições foi feito pela American Airlines e levou 45 minutos de Dallas, Texas, para Tulsa, Oklahoma. Ocorreu semanas antes do primeiro voo comercial de passageiros, em 29 de dezembro.

No Brasil, o voo foi feito pela Gol no dia 7 de dezembro. EXAME embarcou no voo, que decolou as 11h do aeroporto de Congonhas e pousou em Confins (MG), sem imprevistos, às 12h15.

“Este caso envia uma mensagem clara: o Departamento de Justiça responsabilizará fabricantes como a Boeing por fraudar reguladores – especialmente em setores onde os riscos são tão altos”, afirma Erin Nealy Cox, procurador do Distrito Norte do Texas, .

O acordo não teve efeito significativo sobre o preço das ações da companhia, que caiu menos de 1%, para US$ 211,26, após o fechamento do mercado em Nova Iorque. A companhia deve apresentar seu balanço trimestral no dia 27 de janeiro.