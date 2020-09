Boeing registra primeiro pedido do 737 MAX em 2020; cancelamentos aumentam

A Boeing fechou seu primeiro pedido pelo 737 MAX em 2020, mas a fabricante norte-americana de aviões registrou mais cancelamentos, conforme os clientes desistem de encomendas do jato e as entregas gerais de aeronaves caíram para 13 em agosto, segundo dados mensais divulgados nesta terça-feira.

A Boeing disse que perdeu outros 17 pedidos do jato 737 MAX no mês passado, elevando o número total de pedidos cancelados, incluindo aqueles em que os clientes trocaram para um modelo diferente, para 445 neste ano.

A primeira pedida do MAX este ano foi feita pela polonesa Enter Air, para duas aeronaves 737-8 com opção de mais duas. A Boeing também registrou 3 pedidos do MAX de um cliente não identificado.