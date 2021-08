BNDES tem lucro de R$ 5,3 bilhões no 2º trimestre

O BNDES apresentou lucro liquido no segundo trimestre de 5,3 bilhões de reais, informou o banco de fomento nesta quinta-feira.

As vendas de ações de Vale e Klabin, contribuíram com um lucro líquido de 7 bilhôes de reais e o desempenho no semestre ainda foi impulsionado pelo resultado positivo de 1,4 bilhão com equivalência patrimonial de JBS.

"Essas operações de desinvestimento seguem a estratégia de diminuir o risco da exposição da carteira de participações acionárias do banco", informou o BNDES em comunicado.

Já o resultado da intermediação financeira atingiu 6,6 bilhões de reais, aumento de 50% em comparação ao primeiro trimestre deste ano, impactado pelo resultado bruto na venda de debêntures da Vale em abril.

A carteira de participações societárias fechou o segundo trimestre em 69,3 bilhões de reais, um acréscimo de 12,7%, em função da valorização da portifólio em cerca de 6,6 bilhões.

A inadimplência acima de 90 dias se manteve em patamar baixo, porém passou de 0,01% em 31 de dezembro para 0,19% em 30 de junho, o que segundo o banco é um patamar inferior à média do Sistema Financeiro Nacional (2,30% em 30 de junho).

Em julho, o BNDES pagou dívida junto ao Tesouro Nacional no total de 16,5 bilhões de reais e o saldo devedor atual é de, aproximadamente, 99,7 bilhões.

Considerando pagamentos antecipados (54,5 bilhões de reais), ordinários (8,2 bilhões), dividendos (4,9 bilhões) e tributos (8,3 bilhões), o BNDES transferiu ao Tesouro Nacional 75,9 bilhões de reais neste ano, até julho.

