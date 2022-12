BNDES aprova financiamento de R$ 500 milhões para a Intelbras

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) anunciou nesta segunda-feira, 26, a aprovação de financiamento de R$ 500 milhões para a Intelbras. A iniciativa foi realizada a partir da subscrição de debêntures simples, não conversíveis em ações, emitidas pela companhia.

O banco de fomento também atuou como coordenador da operação, cuidando estruturação, coordenação e distribuição da oferta pública das debêntures.

Entre os principais destinos do investimento, estão a construção da fábrica de Tubarão (SC), a ampliação das unidades de Manaus (AM) e Santa Rita do Sapucaí (MG) e reformas internas no prédio da matriz, localizado em São José (SC).

Os recursos ainda serão usados em ações de melhorias organizacionais e para a compra de máquinas e equipamentos.

"A parceria com o BNDES é crucial para fomentar o nosso propósito, assegurar os investimentos necessários em inovação e tecnologia, e é uma ação fundamental para apoiar o crescimento sustentável da empresa”, afirma Rafael Boeing, diretor superintendente financeiro da Intelbras, companhia de dispositivos de comunicação fundada em 1976.

De acordo com Bruno Aranha, diretor de Crédito Produtivo e Socioambiental do BNDES, o apoio à companhia com o uso de debêntures mostra a estratégia do banco de diversificar a sua atuação, "trazendo instrumentos que contribuam tanto para o crescimento da indústria nacional de tecnologia, quanto para o fortalecimento do mercado de capitais como plataforma de financiamento aos investimentos no Brasil”.

Qual o momento da Intelbras

Com faturamento de R$ 3 bilhões em 2021, ante 2,1 bilhões no exercício anterior, a companhia está de olho na implementação do 5G para continuar crescendo. Em entrevista à EXAME, Altair Silvestri, presidente da empresa, disse que a empresa mira em uma participação de 30% no mercado de infraestrutura do 5G.

Para alcançar o objetivo, a empresa fechou parceria, em julho de 2021, com a Qualcomm para suprir a demanda do mercado de operadoras e provedores por dispositivos 5G e de Wi-Fi.

Outro foco da companhia é em energia solar, mercado em ascensão no país, com o desenvolvimento de soluções para atender as novas demandas do setor. Um exemplo foi o investimento de 334,3 milhões de reais na compra da ­Renovigi, de energia solar, para a qual destina a missão de ampliar a geração distribuí­da de energia limpa e sustentável.

