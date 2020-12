Bloomin’ Brands, dona do Outback, abre no Brasil rede Aussie Grill

A Bloomin’ Brands, empresa detentora das marcas Outback Steakhouse e Abbraccio lança no Brasil mais uma rede de restaurantes: Aussie Grill. A nova marca chega em um formato 100% virtual e inicialmente atende a cidade de São Paulo.

A marca, criada nos EUA, desembarcou na capital paulista em setembro, em uma fase inicial de teste, disponível em um primeiro momento apenas para consumidores que residem em regiões próximas ao Morumbi.

Em alguns meses expandiu sua operação e atende agora outras quatro regiões: Tatuapé, Center Norte, Moema e Itaquera. Os pedidos para moradores próximos dessas regiões podem ser realizados por meio do iFood, plataforma oficial da marca Aussie Grill.

“Acreditamos que a marca Aussie Grill possa agregar ainda mais experiência aos nossos consumidores. Seu modelo de negócio que opera apenas via delivery ajuda a impulsionar a receita da companhia e diminui custos fixos, além de oferecer opções para que os consumidores possam viver momentos inesquecíveis e aproveitar novos sabores, sem sair de casa”, afirma Pierre Berenstein, presidente do Grupo Bloomin’ Brands no Brasil.

Executivos da Bloomin’ Brands não comentam dados relacionados a investimentos, mas afirmam estudar constantemente as oportunidades de crescimento nos mercados onde está presente.

Tendo o de frango como carro-chefe do menu, Aussie Grill traz em suas opções de pratos e sanduíches o conceito Sweet and Spicy, marcado por misturar um toque de picância com um leve dulçor. Com um cardápio composto por porções individuais, para compartilhar e combos, a expectativa é atender um público bastante amplo.

No cardápio há, por exemplo, o Crispy Chicken Tenders (R$ 26) com seis tiras de peito de frango, empanadas na hora e fritas, que acompanha molho aussie honey mustard. Ou o Smoked HM Chicken Sandwich (R$ 26), sanduíche de peito de frango empanado, frito e crocante, servido com alface, tomate, picles, maionese defumada e finalizado com molho honey mustard, no pão brioche. Há a opção do combo, no qual o consumidor paga R$ 45,90 pelo sanduíche mais refrigerante em lata e Kettle Chips (batatas fritas da casa, em formato chips, temperadas e levemente apimentadas). Há também opções para crianças e sobremesas.