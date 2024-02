Blackstone avalia fazer oferta pela L'Occitane

A empresa norte-americana de private equity Blackstone está considerando fazer uma oferta pela gigante francesa de cosméticos L'Occitane, listada na Bolsa de Hong Kong, segundo a Bloomberg News. Com o movimento, as ações da L'Occitane chegaram ao seu nível mais alto em dois anos, subindo até 15,4%, atingindo US$ 3,83, sendo seu maior valor desde fevereiro de 2022.

A L'Occitane tem valor de mercado estimado em US$ 5,36 bilhões.

Ainda de acordo com o relatório da Bloomberg, a Blackstone vem conduzindo uma diligência enquanto avalia uma possível oferta de aquisição. O grupo também considera a possibilidade de se unir ao ao presidente bilionário da L'Occitane, Reinold Geiger, para a aquisição.

O relatório da Bloomberg indica que a L'Occitane, sediada em Luxemburgo, também poderia atrair interesses de outros compradores, mas as conversas mesmo com a Blackstone estão em estágio inicial, com a possibilidade de não haver uma proposta oficial.

O bilionário austríaco Geiger, que tem 70% das ações da empresa, havia decidido ser contra fechar o capital da empresa em setembro passado, desencadeando uma queda nos papéis.

A L'Occitane listou-se em Hong Kong em 2010 e, na época, foi uma das primeiras empresas ocidentais a vender suas ações primárias no centro financeiro asiático.