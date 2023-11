Black Friday: qual o melhor horário para comprar TV

Está chegando a hora. A Black Friday 2023 acontece oficialmente nesta sexta-feira, 25. Mas , a bem da verdade, as promoções já estão rolando há alguns bons dias (ou até mesmo semanas).

Para aproveitar ainda mais a força da data, empresas do varejo criaram "Black Weeks" e "Black Novembers", estendendo a liquidação pelo mês inteiro.

Apesar disso, de acordo com a Promobit, plataforma especializada em promoções e descontos, o melhor dia para comprar com promoções segue sendo a sexta-feira, data oficial da promoção.

“Na semana da Black Friday, as ofertas se intensificam e o ápice do evento começa já na quinta à tarde, onde a maior parte das ofertas começa a aparecer e vai se estendendo até a segunda-feira seguinte”, explica o Diretor de Vendas e Marketing do Promobit, Gabriel Alves.

Qual o melhor horário para comprar TV?

Um dos produtos mais buscados pelos consumidores durante a Black Friday são televisores. Marcas como Samsung, LG e TCL costumam despontar na hora dos clientes comprarem as TVs.

Com base em dados das últimas duas edições da Black Friday, a Promobit identificou os horários com maior quantidade de promoções para cada categoria de produtos, incluindo televisões.

De acordo com a empresa, promoções de TVs começam na manhã de quinta e ganham força, mesmo, a partir das 21h.

Já na sexta, a madrugada já começa agitada. O pico de ofertas é mesmo na hora da "virada", da meia-noite até 01h. Os descontos voltam a aparecer com maior frequência às 08h. Os descontos para televisores se mantém estável durante o dia todo, principalmente até às 20h.

Qual o melhor horário para fazer compras durante a Black Friday?

De acordo com o levantamento da Promobit, o melhor momento para aproveitar os descontos será entre 22h da quinta, quando o número de ofertas atinge o ápice, e 01h da sexta, quando o fluxo começa a diminuir durante a madrugada.

Já no dia oficial da Black Friday, os melhores horários para comprar serão 12h, 15h e 17h, porém, a partir das 8h as promoções já começam a aparecer com mais frequência.

Veja estratégias de empresas para a Black Friday: