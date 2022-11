Black Friday: quais as categorias com os maiores descontos

A Black Friday está no ar após uma mês de esquenta das grandes marcas e varejistas no país. Para quem está em dúvidas sobre as categorias que estão com as maiores promoções, um levantamento aponta que os produtos no segmento de games lideram os descontos neste ano.

Segundo dados da Promobit, plataforma de acompanhamento de promoções, a categoria tem preços médios 49,63% mais em conta. Jogos de PC, por exemplo, podem ser encontrados com economia de 67,55% e Xbox One com 46,88%.

O top 10 entre os segmentos conta com:

Livros - 45,83%

Moda feminina - 44,38%

Moda Masculina - 42,56%

Mochilas e malas - 40,41%

Petshop - 40,26%

Saúde e higiene - 38,83%

Câmeras, filmadoras e drones - 38,72%

Relógios e joias - 36,57%

Supermercado e delivery - 36,56%

Qual o percentual dos produtos queridinhos da data

Quando se pensa em Black Friday, smartphones e eletrônicos quase sempre aparecem no topo da lista entre os itens de desejo dos consumidores, como mostrou pesquisa recente do Google.

De acordo com o levantamento, as pessoas declararam que estavam pesquisando, principalmente, sobre eletrônicos, com destaque para:

Consoles e jogos (86%)

Celulares (85%)

TVs (83%)

Computadores, tablets e periféricos (80%)

Apesar da procura, as ofertas nessas categorias não estão entre as maiores, de acordo com a Promobit. Os dados mostram que o desconto médio em smartphones é de 31,14%, eletrônicos, 29,24%, smartTVs, 25,28%, e eletrodomésticos, 20,45%.

Quando é a Black Friday?

A Black Friday 2022 acontece na sexta-feira 25 de novembro, mas diversos varejistas já oferecem produtos com descontos durante todo mês de novembro.

O que é Black Friday?

A Black Friday é um evento comercial, conhecido pelos descontos em produtos de diversas categorias, tanto em estabelecimentos físicos quanto em lojas online.

Como surgiu a Black Friday?

A data da Black Friday surgiu nos Estados Unidos e sempre acontece na última sexta-feira do mês de novembro, uma semana após o feriado de Ação de Graças.

Quando começou a Black Friday no Brasil?

A primeira Black Friday no Brasil foi realizada em 2010. Cerca de 50 lojas do varejo nacional adotaram a data já utilizada nos Estados Unidos e conhecida pelo grande número de vendas de produtos com descontos.