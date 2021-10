Black Friday do Mercado Livre: até 70% de desconto todo dia em novembro

Esperar o mês de novembro chegar para aproveitar promoções da Black Friday já faz parte da rotina dos brasileiros. A data é uma das principais em vendas para o varejo no ano -- só em 2020, movimentou R$ 4 bilhões, recorde para a data, segundo a EBIT/Nielsen. De olho no potencial de compras em 2021, o Mercado Livre vai fornecer descontos durante todo o mês de novembro, em itens de todas as categorias comercializadas pelo marketplace. Apesar de o principal volume de ofertas estar previsto para novembro, já é possível encontrar itens com desconto na aba "Esquenta Black Friday".

Nesta quinta-feira, é possível encontrar mais de 97 mil produtos em oferta, divididos em 15 categorias. A principal quantidade de produtos em oferta é de "Casa, Móveis e Decoração", com 41,4% do total, seguido por "Acessórios para veículos", com 22,7%. Em terceiro lugar, está "Calçados, Roupas e Bolsas", com 15,3%. Os produtos em menor quantidade, por enquanto, estão em "Informática" e "Brinquedos e Hobbies" (com 0,01% cada).

Em relação ao frete, há pelo menos 59,6 mil ofertas com a modalidade gratuita. Em relação ao preço, também há bastante flexibilidade: itens desde R$ 85 a mais de R$ 250 estão disponíveis na página, sendo possível selecionar "mínimo" e "máximo" de acordo com a escolha de cada um.

É apenas uma pequena parte dos investimentos que a companhia tem feito durante a Black Friday. Em 2020, o Mercado Livre investiu 4 bilhões de reais, com projeção de fazer aportes ainda maiores neste ano. Além das promoções, a empresa investiu principalmente em logística, com caminhão especial de entregas e até mesmo frota própria de aviões para agilizar entregas.