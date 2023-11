Black Friday da Shein conta com Virginia e Zé Felipe para impulsionar vendas

A varejista digital de moda Shein decidiu ir além da internet em sua campanha de Black Friday. Com mais 45 mil clientes no Brasil, a plataforma se uniu a grandes influenciadores para atrair um novo público. Com mais de 71 milhões de seguidores, a influenciadora Virginia Fonseca e o cantor Zé Felipe estrelam a primeira campanha da plataforma na televisão aberta.

A parceria com a criadora de conteúdo começou com a produção de uma coleção de roupas assinada por ela e foi estendida para a campanha de novembro, que reúne duas datas promocionais: o Dia dos Solteiros, comemorado por plataformas asiáticas no dia 11 de novembro, e a Black Friday, que é celebrada nesta sexta-feira, 24.

Ao levar nomes influentes no digital para a televisão aberta, a plataforma busca alcançar um público mais amplo, explica Raquel Arruda, diretora de marketing da Shein.

"A campanha estreou na televisão aberta durante o intervalo da programação de domingo, um horário que conversa com a família brasileira. A ideia é mostrar que existe uma Shein pensada para cada perfil de consumidor e que conseguimos atender todos dentro da família", diz.

A Shein não divulga seu faturamento e nem o impacto da Black Friday em seus resultados. A equipe de analistas de varejo do BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME) estima que a empresa tenha faturado R$ 8 bilhões no ano passado no Brasil, gerado um quarto das vendas online de moda. Hoje, o país está entre os cinco maiores mercados da companhia.

O preço ofertado dos produtos e o frete grátis continuam sendo as principais alavancas para a finalização dos pedidos durante a Black Friday 2023, mostra pesquisa da NielsenIQ.

Na Shein, os descontos progressivos ficaram válidos por duas semanas, chegando a 90% nos dias 24 e 25 de novembro. Além disso, a varejista digital também vai oferecer 48 horas de frete grátis, válido a partir desta quinta-feira, 23.

"Vamos oferecer R$ 11 milhões em cupons de descontos na Black Friday. Não tem precedente na história da Shein, estamos apostando muito na data", diz Arruda.

Marketplace

Boa parte da estratégia de crescimento da Shein no Brasil está atrelada ao desenvolvimento da operação local. A marca estima que, em três anos, 85% das vendas serão de produtos feitos no Brasil.

Além da produção local, que já conta com 330 fábricas parceiras, a varejista digital desenvolveu um marketplace que já reúne mais de 10.000 lojistas e, em poucos meses, já representa quase 50% das vendas no Brasil.

Pela atual representatividade nas vendas, os lojistas brasileiros no marketplace devem se destacar nas vendas na Black Friday. Para a diretora de marketing, a ampla variedade de produtos é essencial para o crescimento da plataforma no Brasil.

"Todos os dias mais de mil produtos são adicionados na nossa plataforma. O vestuário é a nossa principal categoria hoje. Tudo isso reforça o plano da Shein para atender mais perfis de consumidores".