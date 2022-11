Black Friday Casas Bahia: saiba quais são os 4 produtos mais vendidos

Embora sexta-feira, 25 de novembro seja a data designada para a Black Friday 2022, as ofertas não se limitam a esse dia. Durante anos, os dias após a Black Friday tornaram-se parte da atividade de varejo tanto quanto o próprio dia, em parte devido à tendência de compras online que desencadeou a Cyber ​​​​Monday.

Dessa forma, as promoções da Black Friday 2022 já surgiram em diversos grandes varejistas, inclusive na Casas Bahia, inaugurada em 1957 em São Caetano do Sul, interior de São Paulo.

Black Friday Casas Bahia

A Black Friday Casas Bahia está oferecendo diversas vantagens aos consumidores, entre elas:

Produtos com até 80% de desconto;

Parcelamento em até 30x sem juros no Cartão Casas Bahia;

Carnê Digital Casas Bahia;

Gol de PIX (os consumidores compram um produto participante com selo Gol de PIX valendo R$100. Se o Brasil fizer 2 gols a mais que o adversário, os clientes ganham 2 PIX na conta banQi, no valor de R$100 cada, totalizando R$200).

Produtos mais vendidos

A Black Friday Casas Bahia oferece descontos exclusivos para acessórios de smartphones, Smart TVs, móveis e muito mais. Contudo, alguns produtos vendidos pela varejista se destacam este ano.

1º - Smart TV AOC

Com os brasileiros buscando assistir aos jogos da Copa em melhor qualidade de tela, a Smart TV LED de 43 polegadas Full HD da marca AOC, que possui Wi-Fi, controle remoto com atalhos, Roku Mobile, Miracast, entradas HDMI e USB é campeã de vendas da varejista.

O aparelho está saindo por R$ 1.501,00 no PIX, mas é possível comprá-lo por R$ 1.580,00 em até 10x de R$158,00 sem juros no cartão de crédito ou 14x de R$ 112,86 sem juros no cartão Casas Bahia.

2º - IPhone 11

Em segundo lugar dentre os produtos mais vendidos nas promoções da Black Friday Casas Bahia encontra-se o IPhone 11 da marca Apple com 64 GB e na cor branca.

O aparelho está saindo por R$ 3.059,10 no PIX, mas é possível comprá-lo por R$ 3.399,00 em até 10x de R$339,90 sem juros no cartão de crédito ou 30x de R$ 113,30 sem juros no cartão Casas Bahia.

3º - Geladeira Brastemp

A Geladeira Inox da marca Brastemp de 375L, Frost Free Duplex com compartimento extra é o terceiro produto mais vendido pela Casas Bahia. Através da varejista, o produto está saindo por R$ 2.999,00, podendo ser parcelado sem juros em até 10x de R$299,90. Além disso, a geladeira Brastemp pode ser parcelada em até 14x de R$ 214,22 sem juros no cartão Casas Bahia.

4º - Sofá de 4 Lugares

Com os consumidores buscando decorar sua sala de estar, o sofá de 4 lugares da marca Linoforte, com assento retrátil e encosto reclinável em tecido suede, encontra-se na 4ª posição dos produtos mais vendidos na Black Friday Casas Bahia.

O produto está saindo por R$ 1.799,00 ou até 12x de R$149,92 sem juros no cartão de crédito.

Em suma, a Black Friday Casas Bahia oferece a oportunidade perfeita para comprar os produtos mais desejados pelas melhores ofertas.

O que é Black Friday?

A Black Friday é um evento comercial, conhecido pelos descontos em produtos de diversas categorias, tanto em estabelecimentos físicos quanto em lojas online.

Como surgiu a Black Friday?

A data da Black Friday surgiu nos Estados Unidos e sempre acontece na última sexta-feira do mês de novembro, uma semana após o feriado de Ação de Graças.

Quando começou a Black Friday no Brasil?

A primeira Black Friday no Brasil foi realizada em 2010. Cerca de 50 lojas do varejo nacional adotaram a data já utilizada nos Estados Unidos e conhecida pelo grande número de vendas de produtos com descontos.

