Black Friday 2022: veja 9 lojas online com ofertas válidas já nesta quinta

Em pleno clima de expectativa pela estreia do Brasil na Copa do Catar, nesta quinta, alguns varejistas anteciparam para este 24 de novembro alguns dos descontos e atrações previstos para a Black Friday.

Oficialmente, a temporada de ofertas é realizada na última sexta-feira do mês de novembro — neste ano, será em 25/11.

Veja descontos, dicas e outros conteúdos publicados pela EXAME sobre a Black Friday 2022!

Veja, a seguir, algumas das atrações e ofertas previstas já para esta quinta:

Americanas

Em parceria com YouTube e Play9, a varejista fará o Show da Black Friday, uma live de 3h30 de duração a partir das 21h.

Sob o comando do comunicador digital Felipe Neto, host do evento pela quarta vez, a Americanas escalou um time de influenciadores que inclui GKay, Camilla de Lucas e as cabeças por trás do canal Diva Depressão.

O evento terá liberação de cupons de até 80% de desconto e até 50% de cashback da moeda virtual Ame. Mais informações no site da Americanas.

C&C

A rede de materiais para construção, reforma e decoração, preparou promoções ao longo de todo o mês de novembro tanto no site quanto nas lojas físicas.

A C&C oferece formas especiais de pagamento: clientes que têm o cartão C&C contam com parcelamento em até 12x sem juros ou 24x fixas, além de ofertas exclusivas, como 10% em toda a linha de Decoração, nas linhas de metais e louças Docol e Metais Forusi. Veja mais no site da empresa.

Cadence

A Cadence, marca do Grupo Newell Brands para eletroportáteis e produtos para cuidados pessoais, separou ofertas de até 50%. As promoções estarão disponíveis do dia 24 até o dia 28 de novembro.

Camicado

A rede de lojas especializada em casa e decoração, apresenta ofertas com até 70% de desconto que já estão disponíveis no e-commerce e nas lojas físicas.

São itens de diversas categorias:

cozinha

decoração

mesa posta

cama e banho

servir

eletrodomésticos

Fast Shop

A Fast Shop, uma das principais redes de varejo do país, já antecipou suas ofertas para a data e separou itens exclusivos com até 65% de desconto e produtos premium. Durante toda a Golden Friday, a Black Friday da rede, os consumidores terão acesso a uma seleção de produtos exclusivos das categorias smartphones, eletrodomésticos, notebooks, eletroportáteis, bebidas e smart tvs.

Clientes Prime terão frete grátis em todas as compras pelo Brasil, e quem tiver interesse em fazer parte do clube de assinaturas da rede, durante a Golden Friday o serviço está disponível com 50% de desconto.

KaBuM!

O e-commerce de tecnologia e games começa a temporada de descontos nesta quinta às 10h. Algumas das ofertas que já estão em vigor nesta quinta:

MAM Baby

A MAM Baby, marca especialista em bebês, se prepara para a Black Friday dos pequenos, a Babies Friday MAM 2022.

Entre os dias 21 e 28 de novembro, a marca oferece descontos de até 50% em itens selecionados, com condições de pagamento exclusivas por meio de seu e-commerce oficial e presenteia, com uma necessaire personalizada, os clientes que realizarem compras acima de R$ 120,00.

Entre os produtos contemplados no período estão a Bomba Elétrica Tira-leite 2em1 e itens das linhas de amamentação, cuidado oral e copos.

Motorola

Com a #motofriday, smartphones selecionados da marca estarão disponíveis com até 30% de desconto na loja oficial.

Oster

Marca do Grupo Newell Brands, a Oster separou itens estratégicos e promete descontos de até 47% para eletrodomésticos. Os descontos estarão disponíveis no site da marca durante o mês de novembro, com descontos limitados diariamente e, entre os dias 24 e 28 com descontos exclusivos para a Black Friday. Veja as promoções aqui. As principais categorias com itens em desconto são:

fritadeiras

liquidificadores

cafeteira

batedeiras

Veja todas as ofertas publicadas na EXAME na Black Friday de 2022

Quando é a Black Friday?

A Black Friday 2022 acontece na sexta-feira 25 de novembro, mas diversos varejistas já oferecem produtos com descontos durante todo mês de novembro.

O que é Black Friday?

A Black Friday é um evento comercial, conhecido pelos descontos em produtos de diversas categorias, tanto em estabelecimentos físicos quanto em lojas online.

Como surgiu a Black Friday?

A data da Black Friday surgiu nos Estados Unidos e sempre acontece na última sexta-feira do mês de novembro, uma semana após o feriado de Ação de Graças.

Veja em tempo real um mapa sobre a evolução do tráfego e das vendas na Black Friday 2022