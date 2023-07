Como a Binance protege os usuários contra golpes e ataques cibernéticos

Um dos grandes desafios no avanço da adoção da blockchain e do desenvolvimento da economia cripto é a segurança dos ativos dos usuários, bem como a prevenção à lavagem de dinheiro e mau uso da tecnologia. O mercado tem empenhado grandes esforços na criação de diversas camadas de segurança, como parte inerente do crescimento do negócio, além de trabalhar em parceria com autoridades e reguladores nos países.

Em um balanço da indústria cripto no ano passado, o fundador e CEO da Binance, Changpeng Zhao, definiu os avanços em segurança como um dos maiores méritos de 2022 na adoção da blockchain. “Talvez o mais importante em 2022 seja o fato de que a indústria de criptoativos fez grandes avanços em um domínio que é fundamental, tanto para a adoção em massa quanto para a segurança do usuário – a conformidade regulatória”. E a indústria segue avançando na busca pela maior segurança do usuário em direção à adoção em massa, para trazer mais liberdade financeira em todo o mundo.

A maior provedora global de infraestrutura para o ecossistema blockchain, além da maior corretora de ativos digitais do mundo em volume de negócios, a Binance atua ativamente em parceria com autoridades locais e internacionais para o desenvolvimento desse segmento no Brasil e no mundo, de forma sustentável e segura.

"Atualmente, a Binance trabalha de forma colaborativa no mercado brasileiro, com o objetivo de popularizar os criptoativos e a blockchain, ajudando a melhorar a vida de milhões de pessoas”, explica Guilherme Nazar, diretor-geral da exchange no Brasil.

Como a Binance protege os usuários

Segurança é prioridade para a exchange e o investimento em processos e ferramentas para proteção ao usuário, constante. Apenas a equipe de segurança da Binance conta com 750 pessoas.

Além disso, a equipe de controle de riscos atua preventivamente com monitoramento em tempo real e ações contra potenciais ataques, incluindo o envio de alertas e a criação de códigos antiphishing – recurso que permite adicionar uma camada extra de segurança às contas na Binance.

A Binance atua em constante colaboração com autoridades locais e internacionais, incluindo compartilhamento de informações para combater crimes e o rastreamento preventivo de contas e movimentações suspeitas, uma vez que as operações na blockchain são totalmente rastreáveis. Como resultado disso, a exchange atendeu a mais de 50 mil pedidos de autoridades em todo o mundo desde 2022, com uma média de três dias de tempo de resposta.

Ações coordenadas com órgãos de segurança

Com o objetivo de fortalecer as ações de prevenção e combate a crimes cibernéticos, o departamento de investigações da Binance tem oferecido treinamentos a diversas agências de segurança no mundo todo.

No Brasil, a companhia realizou workshops para investigadores da Polícia Federal e para procuradores do Ministério Público do Rio de Janeiro, por exemplo, entre outras instituições.

Ex-agente especial de investigação criminal na unidade de crimes cibernéticos da Receita Federal dos Estados Unidos, Tigran Gambaryan, vice-presidente global de Inteligência e Investigações da Binance, foi um dos palestrantes no Brasil.

A educação dos usuários também é um fator crucial que contribui para a segurança do ecossistema. Os artigos da Binance Academy, por exemplo, recomendam práticas simples que podem reforçar e muito a segurança das contas, como usar senhas seguras, autenticação de dois fatores e outros métodos de segurança.