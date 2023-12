O que faz da Binance uma líder no universo das criptomoedas em todo o mundo?

No cenário financeiro atual, houve uma significativa transformação nos últimos seis anos desde a fundação da Binance. A empresa tem enfrentado diversos desafios e, sobretudo, tem encontrado soluções que a fortaleceram diante das turbulências. O compromisso inabalável de aprimorar a liberdade financeira permanece firme, com os usuários seguindo como o epicentro da missão da exchange.

“Aprendendo com nossas ações passadas, agora avançamos mais fortes como organização, e temos uma base sólida para construir. Com esse momento superado, muitos novos parceiros estão se aproximando de nós. A indústria permanece resiliente, e nossa base de usuários continua a crescer. Hoje, temos mais de 166 milhões de usuários, e esse número continua a crescer de forma bastante robusta. Graças a essa confiança crítica e apoio, continuamos a construir para o futuro”, disse Richard Teng, Chief Executive Officer (CEO) da Binance.

O executivo, que assumiu como CEO há algumas semanas, define três prioridades imediatas para a exchange em um momento de mudança. Em primeiro lugar, reafirma-se o compromisso de ser uma organização centrada no usuário, avançando com serviços e casos de uso que impulsionem o desenvolvimento do negócio e do ecossistema como um todo.

Em segundo, reconhece-se a inevitabilidade de mais regulação no espaço das criptomoedas. "A clareza regulatória é boa para todo o setor e estou empenhado em promovê-la. Precisamos que todos sigam os mesmos padrões, e isso ajudará a promover a adoção em massa", comenta Teng.

A terceira prioridade listada por Teng é a estreita colaboração com parceiros para impulsionar ainda mais a adoção e implementação cripto. Nos últimos dois anos e meio, houve uma transformação impressionante com instituições que antes não olhavam esse setor, buscando inovar com produtos e serviços voltados a este mercado.

"Todos estão correndo para avançar com novos produtos e serviços para atender à demanda dos usuários neste setor. Estamos ansiosos para trabalhar com eles para promover a adoção", comentou.

Esses compromissos refletem uma visão otimista para o futuro. A equipe da Binance trabalha incansavelmente para evoluir com o setor, mantendo-se fiel às suas raízes. A missão principal permanece inalterada: aumentar a liberdade financeira e que cada indivíduo possa alcançá-la. A paixão e a vibração da comunidade são essenciais para conquistar esses objetivos.

Maior exchange do mundo em volume de transações, a Binance opera em 180 países, oferece suporte em 40 idiomas e tem mais de 166 milhões de usuários no mundo.

No que diz respeito à situação financeira, a Binance encontra-se em uma posição robusta, com fundamentos de negócio sólidos e rentabilidade. Como a maior exchange de criptomoedas do mundo em volume de negócios, conquistou a confiança dos usuários ao longo dos últimos seis anos, mantendo uma consistência exemplar em todas as interações.

A segurança dos fundos dos usuários é prioridade máxima, garantindo a custódia individualizada e permitindo que os usuários retirem 100% de seus fundos a qualquer momento. A responsabilidade de custódia é tratada com extrema seriedade, reforçando a confiança depositada pelos usuários.

Hoje, os desafios e oportunidades são diferentes dos enfrentados há seis anos. "Em algumas áreas, temos de dinamizar e construir para garantir que somos sustentáveis ​​e, ao mesmo tempo, permanecemos centrados no utilizador. É isso que estou priorizando para garantir que a empresa permaneça forte e robusta para o caminho a seguir: focar nos usuários e ao mesmo tempo fazer os investimentos certos em outras áreas para continuar sendo uma empresa líder dentro do ecossistema", afirma Teng.

O executivo participou de uma conversa aberta com a comunidade, em que abordou estes e outros aspectos atuais pertinentes à corretora. A conversa completa pode ser ouvida neste link.