Negócios

NEGÓCIOS EM EXPANSÃOSTARTUPSFRANQUIASNOSTALGIACRIS ARCANGELI

Bilionários abaixo dos 30: veja quem são os brasileiros na lista da Forbes 2026

Uma delas é Luana Lopes Lara, jovem de Santa Catarina que, antes de abrir uma startup nos Estados Unidos, foi bailarina no Teatro de Bolshoi

Laura Pancini
Laura Pancini

Repórter

Publicado em 11 de março de 2026 às 10h56.

A lista de bilionários da revista americana Forbes em 2026 inclui 35 pessoas com menos de 30 anos — e seis delas são brasileiras. No total, os bilionários mais jovens do mundo acumulam US$ 92,4 bilhões em patrimônio combinado.

Apesar de representarem apenas cerca de 1% dos 3.428 bilionários do planeta, o grupo cresceu em relação ao ano anterior, impulsionado por startups de inteligência artificial, novos mercados financeiros digitais e sucessões familiares.

Entre os destaques está a brasileira Luana Lopes Lara, cofundadora da plataforma Kalshi. A executiva de 29 anos tornou-se a mulher bilionária self-made mais jovem do mundo em 2026, após a empresa alcançar valuation de US$ 11 bilhões.

Além dela, outros cinco brasileiros aparecem na lista — todos ligados à fabricante de motores elétricos WEG, fundada em Santa Catarina em 1961. As participações na companhia foram herdadas do empresário Werner Ricardo Voigt, um dos fundadores do grupo industrial.

Quem são os bilionários com menos de 30 anos em 2026

A seguir, a lista completa dos bilionários abaixo dos 30 anos no ranking da Forbes 2026, organizada do mais velho para o mais jovem.

  • Tarek Mansour — 29 anos — EUA — US$ 1,3 bilhão
  • Luana Lopes Lara — 29 anos — Brasil — US$ 1,3 bilhão
  • Wang Zelong — 29 anos — China — US$ 1,2 bilhão
  • Alexandra Andresen — 29 anos — Noruega — US$ 2,5 bilhões
  • Firoz Mistry — 29 anos — Irlanda — US$ 3,1 bilhões
  • Alexandr Wang — 29 anos — EUA — US$ 3,2 bilhões
  • Dora Voigt de Assis — 28 anos — Brasil — US$ 1,4 bilhão
  • Maximilian von Baumbach — 28 anos — Alemanha — US$ 6,6 bilhões
  • Shayne Coplan — 27 anos — EUA — US$ 1 bilhão
  • Carl-Anton Kunz — 27 anos — Alemanha — US$ 1,1 bilhão
  • Zahan Mistry — 27 anos — Irlanda — US$ 3,1 bilhões
  • Fabian Hedin — 26 anos — Suécia — US$ 1,6 bilhão
  • Abbas Sajwani — 26 anos — Emirados Árabes — US$ 1,9 bilhão
  • Katharina von Baumbach — 26 anos — Alemanha —  US$ 6,6 bilhões
  • Arvid Lunnemark — 26 anos — Suécia — US$ 1,3 bilhão
  • Sualeh Asif — 26 anos — Paquistão — US$ 1,3 bilhão
  • Yoni Nahmad — 25 anos — Israel — US$ 1,3 bilhão
  • Aman Sanger — 25 anos — EUA — US$ 1,3 bilhão
  • Michael Truell — 25 anos — EUA — US$ 1,3 bilhão
  • Maxim Tebar — 25 anos — Alemanha — US$ 1,2 bilhão
  • Remi Dassault — 24 anos — França — US$ 2,4 bilhões
  • Franz von Baumbach — 24 anos — Alemanha — US$ 6,6 bilhões
  • Luca Del Vecchio — 24 anos — Itália — US$ 6,8 bilhões
  • Kim Jung-min — 24 anos — Coreia do Sul — US$ 1,7 bilhão
  • Felipe Voigt Trejes — 23 anos — Brasil — US$ 1,1 bilhão
  • Pedro Voigt Trejes — 23 anos — Brasil — US$ 1,1 bilhão
  • Kevin David Lehmann — 23 anos — Alemanha — US$ 4,9 bilhões
  • Adarsh Hiremath — 22 anos — EUA — US$ 2,2 bilhões
  • Brendan Foody — 22 anos — EUA — US$ 2,2 bilhões
  • Surya Midha — 22 anos — EUA — US$ 2,2 bilhões
  • Kim Jung-youn — 22 anos — Coreia do Sul — US$ 1,7 bilhão
  • Clemente Del Vecchio — 21 anos — Itália — US$ 6,8 bilhões
  • Lívia Voigt de Assis — 21 anos — Brasil — US$ 1,4 bilhão
  • Johannes von Baumbach — 20 anos — Alemanha — US$ 6,6 bilhões
  • Amelie Voigt Trejes — 20 anos — Brasil — US$ 1,1 bilhão
Acompanhe tudo sobre:BilionáriosBilionários brasileiros

Mais de Negócios

Quem é a brasileira de 29 anos que estreou na Forbes com fortuna de R$ 6 bilhões

A empresa de Florianópolis por trás de R$ 10 trilhões em transferências bancárias

Homem mais rico do mundo já tem riqueza equivalente a 40% do PIB do Brasil

A corrida de Elon Musk para se tornar o primeiro trilionário do mundo

Mais na Exame

Mercados

PRIO tem prejuízo no 4º tri, mas mercado mantém confiança na 'queridinha' do petróleo

Pop

Schwarzenegger retorna como Conan após mais de 40 anos

Brasil

TSE retoma julgamento de Cláudio Castro no dia 24; veja cenários em caso de cassação

Tecnologia

Nova holding de ex-diretor da Meta planeja arrecadar US$ 1 bilhão com apoio da Sequoia