Bilionários abaixo dos 30: veja quem são os brasileiros na lista da Forbes 2026

A lista de bilionários da revista americana Forbes em 2026 inclui 35 pessoas com menos de 30 anos — e seis delas são brasileiras. No total, os bilionários mais jovens do mundo acumulam US$ 92,4 bilhões em patrimônio combinado.

Apesar de representarem apenas cerca de 1% dos 3.428 bilionários do planeta, o grupo cresceu em relação ao ano anterior, impulsionado por startups de inteligência artificial, novos mercados financeiros digitais e sucessões familiares.

Entre os destaques está a brasileira Luana Lopes Lara, cofundadora da plataforma Kalshi. A executiva de 29 anos tornou-se a mulher bilionária self-made mais jovem do mundo em 2026, após a empresa alcançar valuation de US$ 11 bilhões.

Além dela, outros cinco brasileiros aparecem na lista — todos ligados à fabricante de motores elétricos WEG, fundada em Santa Catarina em 1961. As participações na companhia foram herdadas do empresário Werner Ricardo Voigt, um dos fundadores do grupo industrial.

Quem são os bilionários com menos de 30 anos em 2026

A seguir, a lista completa dos bilionários abaixo dos 30 anos no ranking da Forbes 2026, organizada do mais velho para o mais jovem.