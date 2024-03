Bilionário Rupert Murdoch vai se casar pela 5ª vez

O bilionário Rupert Murdoch, de 92 anos, vai se casar pela quinta vez. As informações são do The New York Times.

Murdoch anunciou que irá se casar com sua namorada, a bióloga aposentada Elena Zhukova, de 67 anos. Os dois começaram a namorar no ano passado.

De acordo com o jornal, o casamento será em junho e os convites já foram enviados. A publicação ainda divulgou que a festa deve acontecer no vinhedo Moraga, um propriedade que pertence a Murdoch na Califórnia.

Murdoch, que transferiu o comando de suas empresas de mídia Fox e News Corporation para seu filho, Lachlan, teve seus últimos casamentos ganhando as manchetes. Em 2022, ele se separou de Jerry Hall, modelo e ex de Mick Jagger. Depois, teve um casamento que durou apenas duas semanas com Ann Lesley Smith.

Murdoch e sua família têm uma fortuna estimada em US$ 18,9 bilhões, segundo a Fortune.