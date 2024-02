Bilionário fundador da Daiso, de bugigangas a preços populares, morre aos 80 anos

Hirotake Yano, fundador e ex-presidente da varejista Daiso Sangyo, que se autodenomina “país das maravilhas das compras” pelas bugigangas a preços populares, morreu por uma insuficiência cardíaca, conforme informou a empresa nesta segunda feira, 19. Ele tinha 80 anos e estava em Hiroshima, no Japão.

Yano é conhecido como fundador do modelo de negócios "dollar-shop", em que os itens custam um dólar. No Brasil, este mesmo modelo ficou conhcecido como lojas de R$ 1,99. Com sua empresa, acumulou uma fortuna avalaida em 1,9 bilhão de dólares, seundo o índice Bloomberg Billionaires.

Quem foi Hirotake Yano

A trajetória de Yano até o empreendedorismo não foi nem um pouco retilínea. Depois de se formar pela Universidade Chuo, em Tóquio, navegou por vários empregos diferentes, como o comando da empresa de pesca de seu sogro até a falência do estabelecimento, segundo o site da Daiso.

Yano começou a vender mercadorias na traseira de um caminhão em 1972 e teve a ideia de começar a cobrar 100 ienes por todas as mercadorias para economizar o tempo que levava etiquetar os itens. O empresário incorporou a Daiso, cuja tradução é “criar algo grande”, em 1977.

Qual é o tamanho da Daiso

A Daiso, de capital fechado e com receita de 589,1 bilhões de ienes (US$ 3,9 bilhões) no ano encerrado em fevereiro de 2023, tinha 4.360 lojas no Japão e 990 lojas no exterior até o final de dezembro, de acordo com seu site.

Atualmente, vende cerca de 70.000 itens, numa coleção pouco convencional que inclui patins de dedo, cabeças de manequim e roupas para animais de estimação.

No Brasil, são 63 lojas da Daiso, espalhadas por: