Bilionário 'em dificuldades' tem indenização de US$ 400 milhões por obras de arte danificadas negada

Um juiz de Nova York negou ao bilionário Ron Perelman o direito de receber US$ 400 milhões de seguradoras por supostos danos a cinco pinturas em razão de um incêndio ocorrido em sua residência no Hamptons (conjunto de vilas de luxo em Nova York) em 2018. A decisão encerra uma disputa judicial de cinco anos envolvendo obras de Andy Warhol, Edward Ruscha e Cy Twombly.

Segundo a Bloomberg, o juiz Joel M. Cohen rejeitou todas as alegações de Perelman contra afiliadas da Lloyd’s of London, Chubb e American International Group (AIG). As empresas contestaram a extensão dos danos e alegaram que o empresário, de 82 anos, buscava compensações em meio a dificuldades financeiras.

Disputa

Durante o julgamento de três semanas, Perelman afirmou que as obras haviam perdido impacto visual após o incêndio, descrevendo "cores menos vibrantes e contraste reduzido".

Os advogados das seguradoras destacaram, porém, que o empresário só apresentou reivindicações dois anos após o incidente, quando já havia recebido mais de US$ 100 milhões por outras peças afetadas.

As pinturas estavam seguradas por valores superiores às avaliações de mercado. A versão da Campbell’s Soup Can de Warhol, por exemplo, tinha cobertura de US$ 100 milhões, mas foi avaliada em US$ 12,5 milhões em 2018.

As seguradoras ressaltaram ainda que outras obras localizadas no mesmo andar foram posteriormente vendidas a colecionadores, incluindo o bilionário Ken Griffin.

A fortuna de Perelman, que chegou a US$ 19 bilhões em 2018, caiu para US$ 3,3 bilhões em 2021, após dificuldades financeiras ligadas à Revlon, empresa que entrou em falência em 2022.

O processo também revelou que o empresário vendeu obras de arte avaliadas em quase US$ 1 bilhão para cobrir empréstimos garantidos por ações da companhia.