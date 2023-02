Bilionário e agora maior pontuador da NBA: veja negócios de Lebron James

Você com certeza já ouviu aquela expressão “trabalhe enquanto eles dormem”. Mas Lebron James levou isso a sério demais. E enquanto você provavelmente dormia na madrugada de hoje, ele estava batendo o recorde de maior pontuador da história da NBA.

A estrela do Los Angeles Lakers deu um arremesso no final do terceiro quarto para quebrar o recorde de Abdul-Jabbar, que era de 38.387 pontos alcançados em 1984. E agora, reforça ainda mais os argumentos de quem o chama de “melhor de todos os tempos”.

Mas como se isso já não fosse impressionante o bastante, Lebron James também é o único jogador bilionário da NBA. E o primeiro que fez isso antes de se aposentar. Mas como isso foi possível?

Como Lebron alcançou tamanho sucesso nos negócios, enquanto ainda jogava no mais alto nível? Aqui estão alguns dos investimentos que levaram o astro da NBA, à seleta lista de bilionários da Forbes:

Empresa de mídia - Uninterrupted

Quando Laura Ingraham, da Fox News, fez um discurso retórico sobre os interesses políticos de James, ela terminou com a frase: "Cale a boca e drible". Em um esforço para controlar sua própria narrativa de mídia, James decidiu criar sua própria empresa de mídia.

Uninterrupted é uma plataforma que permite que figuras do esporte compartilhem livremente seus pontos de vista e opiniões. Começou como vídeos curtos no Twitter ou Instagram e agora evoluiu para podcasts e longas-metragens. Com o slogan “More Than An Athlete”.

Entretenimento - SpringHill Entertainment

Agora morando em Los Angeles, a “SpringHill Entertainment” serviu como sua porta de entrada no ramo do cinema. A empresa produziu Space Jam 2: A New Legacy, estrelado pelo próprio James. Além de outros filmes como Hustle (estrelado por Adam Sandler), por exemplo.

Em 2021, ele vendeu uma participação no negócio para investidores como Nike e Epic Games. E a Forbes hoje avalia seu negócio em cerca de US$ 300 milhões.

Restaurantes - Blaze Pizza

Em 2011 James investiu na Blaze, uma rede de pizzarias ainda pouco popular, mas em crescimento. Hoje, estima-se que James tenha cerca de 20 franquias da Blaze e a marca já rendeu mais de US$ 30 milhões ao jogador.

O que torna a Blaze única é seu atendimento. Cada cliente pode personalizar completamente sua pizza e adicionar quantos recheios quiser. Parece bom, certo?

Esportes - Fenway Sports Group

James e seu parceiro, Maverick Carter (que parecem gostar bastante da cor vermelha), ganharam as manchetes quando se tornaram sócios do Boston Red Sox e do Liverpool Football Club. E isso foi possível graças ao investimento no “Fenway Sports Group”.

Investimento esse que tornou os dois parceiros nos principais tomadores de decisão para essas franquias daqui para a frente. Além disso, James tem o objetivo de se tornar dono de um time da NBA ao se aposentar.

Caixa e outros investimentos

Essa é a maior parte da riqueza de James. Esses investimentos decorrem de participações na Beats by Dre, que foi vendida para a Apple por US$ 3 bilhões em 2014… e ações da Beachbody, que em 2020 adquiriu a empresa de nutrição esportiva que James fundou com Arnold Schwarzenegger.

Além disso, ele teria investido em outras empresas, como Lyft e Tonal, por exemplo (uma startup de fitness). E embora não tenha participação acionária na Nike, ele tem um contrato "vitalício" exclusivo com a empresa que estima-se que vale mais de US$ 1 bilhão.

Quais lições aprender com Lebron James?

James, natural de Ohio, teve uma infância difícil, pois sua jovem mãe lutava para sobreviver. O pouco dinheiro que tinha, James sempre fazia questão de guardar, graças às lições de seus tios.

“Meus tios sempre me ensinaram — eles me ensinaram como ter uma conta poupança. Eles me davam um dólar e diziam, ‘Ouça, sobrinho, vá gastar 35 centavos e ficar com os outros 65.’ Ou, se eles me dessem dois dólares, diriam: ‘Vá em frente e gaste um dólar, mas guarde o outro dólar’”

Mas ao conquistar seu próprio dinheiro, James não se limitou a isso. Ele sabia que conhecia o mundo dos negócios o suficiente para investir de forma assertiva. Com um bom relacionamento com outras startups e empresas e ideias inovadoras de negócios, o jogador viu sua riqueza crescer cada vez mais.

É isso que as empresas mais precisam hoje em dia dos seus profissionais. Pessoas que saibam como fazer inovação na prática. Que consigam pensar em novas formas de entregar suas soluções e saibam como aplicar isso.

