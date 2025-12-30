Bilionário aos 27, ele está mexendo com os pilares de Wall Street com uma ideia diferente

Em outubro de 2025, a Intercontinental Exchange (ICE), controladora da Bolsa de Valores de Nova York, desembolsou US$ 2 bilhões por uma fatia de até 25% da Polymarket, startup fundada por Shayne Coplan, de apenas 27 anos.

A empresa opera um mercado de previsões baseado em blockchain, onde milhares de usuários apostam em eventos futuros — de resultados eleitorais a indicadores econômicos. A movimentação fez de Coplan um dos bilionários mais jovens do mundo.

A aposta da ICE é estratégica. Em meio a uma onda de desregulamentação do setor de previsões financeiras nos Estados Unidos, investidores e grandes empresas correm para ocupar esse novo espaço que mistura dados, inteligência coletiva e tecnologia descentralizada.

Para profissionais de finanças corporativas, esse movimento sinaliza uma transformação profunda na forma como previsões, análises e decisões estratégicas são feitas dentro de empresas e mercados. As informações foram retiradas da Forbes.

Garanta sua vaga por R$ 37: para se inscrever no pré-MBA em Finanças Corporativas da EXAME + Saint Paul, basta clicar aqui

Previsão como ativo estratégico

A proposta da Polymarket é simples e potente: permitir que o público aposte em resultados de eventos futuros, criando assim um termômetro do que a sociedade acredita ser o desfecho mais provável.

A eficiência desse modelo foi comprovada em 2024, quando os usuários da plataforma previram corretamente a vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais, contrariando boa parte dos analistas tradicionais.

Esse modelo de inteligência preditiva coletiva tem potencial para impactar profundamente o universo das finanças corporativas. Ao integrar dados oriundos de milhares de apostas em tempo real, empresas podem acessar insights dinâmicos e refinados para apoiar decisões de investimentos, riscos e planejamento estratégico.

Não por acaso, a própria ICE anunciou que os dados da Polymarket serão integrados aos seus índices e produtos, e colocados à disposição de seus mais de 750 fornecedores de dados e centenas de fundos institucionais.

Transforme sua carreira: participe do pré-MBA em Finanças Corporativas e destaque-se no mercado com apenas R$ 37. Inscreva-se aqui.

A trajetória de um bilionário autodidata

A jornada de Coplan é marcada por uma obsessão precoce por mercados. Aos 14 anos, enviou um e-mail para a Comissão de Valores Mobiliários (SEC) perguntando como criar novos mercados. Aos 16, conquistou um estágio em uma startup após aparecer de surpresa no escritório, ignorando a ausência de resposta por e-mail.

Abandonou o curso de ciência da computação na NYU para trabalhar com criptomoedas, fundando em 2020 a Polymarket como resposta à avalanche de desinformação no mundo. A empresa ganhou tração durante a pandemia e, desde então, vem crescendo em ritmo acelerado — mesmo sob intenso escrutínio regulatório.

Em 2022, a startup pagou uma multa de US$ 1,4 milhão à CFTC (Comissão de Negociação de Futuros de Commodities) e foi obrigada a bloquear usuários dos EUA. No entanto, as investigações foram encerradas em 2025 e, em outubro, a Polymarket adquiriu a QCX, uma exchange com licença federal, abrindo caminho para operar legalmente no país.

Esse treinamento ensina como gerenciar o orçamento de empresas

Não é raro ouvir histórias de empresas que faliram por erros de gestão financeira. Foi de olho nisso que EXAME e Saint Paul decidiram liberar (com exclusividade e por tempo limitado) mais uma edição do Pré-MBA em Finanças Corporativas.

O treinamento é voltado para quem deseja aprimorar a gestão financeira e se destacar num mercado cada vez mais competitivo. Por isso, ao longo de quatro aulas virtuais, os participantes terão acesso a um conteúdo robusto, que inclui temas como análise financeira, planejamento estratégico e gestão de riscos.

Veja, abaixo, motivos para não ficar de fora dessa oportunidade imperdível.

Conteúdo relevante desenvolvido por especialistas da área;

Carga horária de três horas;

Programa atualizado e alinhado às demandas do mercado;

Certificado após a conclusão do treinamento;

Aulas virtuais, que incluem uma sessão de tira-dúvidas online;

Possibilidade de interação com outros profissionais da área;

Estudos de casos do mercado.

EU QUERO PARTICIPAR DE TREINAMENTO VIRTUAL COM CERTIFICADO SOBRE FINANÇAS