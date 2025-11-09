Bilhões desperdiçados? Poucos idosos utilizam benefícios do Medicare nos EUA

O governo dos Estados Unidos repassa US$ 86 bilhões por ano às seguradoras que administram os planos Medicare Advantage, para pessoas com mais de 65 anos. Os recursos financiam benefícios extras como cobertura odontológica, oftalmológica e programas de ginástica, mas dados divulgados pelo site MarketWatch indicam que a maioria dos beneficiários não utiliza esses serviços.

Segundo um relatório da Comissão Consultiva de Pagamentos do Medicare (MedPAC), o gasto com benefícios suplementares aumentou quatro vezes desde 2018, quando somava US$ 21 bilhões.

O total desembolsado pelo governo para cobrir todos os serviços do Medicare Advantage varia entre US$ 500 bilhões e US$ 600 bilhões anuais, segundo os Centros de Serviços Medicare e Medicaid (CMS).

Baixa adesão a programas e desperdício de recursos

Entre os serviços oferecidos, o SilverSneakers — programa de exercícios gratuitos em academias e centros de convivência — é um dos mais populares nas campanhas de marketing dos planos. No entanto, apenas 19% dos beneficiários participam de atividades físicas vinculadas ao programa, conforme pesquisa do Commonwealth Fund. Outros benefícios, como cobertura odontológica e oftalmológica, têm adesão um pouco maior: 42% e 41%, respectivamente.

Os planos Medicare Advantage atraem beneficiários com mensalidades reduzidas ou gratuitas e a promessa de vantagens adicionais. No entanto, especialistas alertam que os baixos índices de utilização indicam ineficiência no uso dos recursos públicos.

Enquanto seguradoras e empresas privadas lucram com repasses federais, os contribuintes arcam com os custos de programas pouco aproveitados.

Especialistas apontam que a baixa adesão também está relacionada a barreiras práticas. Muitos beneficiários vivem em áreas sem academias ou clínicas conveniadas. Em alguns casos, é preciso pagar coparticipações para usar serviços odontológicos, oftalmológicos ou auditivos, segundo o MarketWatch. Além disso, as redes de atendimento são limitadas, especialmente em pequenas cidades.

Transparência e eficiência

Segundo Gretchen Jacobson, vice-presidente do Medicare no Commonwealth Fund, alguns idosos não utilizam os serviços simplesmente porque não os consideram necessários em determinado momento. “Pode ser que a pessoa não precise de tratamento dentário ou novos óculos naquele ano, mas isso levanta a questão sobre se o governo deveria financiar outros tipos de serviços mais úteis", avaliou.

O governo Biden chegou a propor, em 2024, um sistema de notificação aos beneficiários do Medicare Advantage sobre os benefícios não utilizados, mas o CMS adiou a implementação para 2025. Enquanto isso, analistas questionam se os repasses federais geram retorno social compatível com o investimento.

Com o crescimento dos planos privados, o Medicare Advantage já responde por 54% de todo o mercado do Medicare nos Estados Unidos.