Big Mac pelos ares: iFood e McDonald's iniciam entrega por drone

A entrega de refeições e outros produtos por drones começa a fazer parte da realidade do brasileiro além do que o senso comum sugere. O iFood coloca em operação com atendimento à população nos próximos dias em Aracaju, em Sergipe, um serviço de delivery com o uso de drones em parceria com o McDonald's.

A rota com o uso de aeronaves não tripuladas vai ligar o Shopping Riomar Aracaju ao município de Barra dos Coqueiros, que fica do outro lado do rio Sergipe. O plano é estender essa operação para outras cidades do país e para outras redes a depender da avaliação dos resultados.

É um trajeto que leva de 25 a 55 minutos por via terrestre, mas que será percorrido em 5 minutos e 20 segundos pelo ar. O projeto tem parceria com a empresa Speedbird Aero, responsável por fornecer e operar os drones.

O voo ocorre em um percurso pré-estabelecido: de um ponto de decolagem no shopping até outro de pouso do equipamento em Barra dos Coqueiros. A partir do ponto de retirada do drone, entregadores retiram os produtos nos modais tradicionais (moto, bicicleta ou patinete) e fazem o transporte de last mile até a casa dos clientes.

"Uma entrega realizada por drone leva muito mais que inovação, ela também amplia as possibilidades de alcance do delivery, como nesse caso de Aracaju", disse Fernando Martins, head de logística e inovação no iFood.

"A parceria com o iFood é um exemplo de como estamos aplicando inovações e tecnologias em nosso negócio,” afirmou Paulo Camargo, presidente da Divisão Brasil da Arcos Dorados, empresa que é a maior operadora independente de franquias do McDonald's no mundo.

Camargo disse que o uso de drones faz parte da estratégia de melhorar a experiência dos clientes em todas as situações de consumo por meio de sua plataforma 3Ds (Delivery, Drive-Thru e Digital), o que inclui reduzir o tempo de entrega.

"O objetivo é aumentar a eficiência das entregas para todos: consumidores, restaurantes e entregadores, além de levar soluções tecnológicas e alternativas para o delivery em modais não poluentes”, afirmou Martins.