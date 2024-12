Bezos economizou US$ 1 bilhão em impostos ao se mudar para a Flórida, diz revista

No final de 2023, o fundador da Amazon, Jeff Bezos, anunciou num post no Instagram que estava se mudando da cidade de Seattle (onde nasceu a gigante do varejo) para a Flórida. Na ocasião, o bilionário explicou que decidiu pela mudança para ficar mais perto de seus pais, que estavam vivendo em Miami.

Além disso, Bezos observou que as operações de sua empresa de foguetes Blue Origin estavam cada vez mais se mudando para Cabo Canaveral. Bezos esqueceu de mencionar um "detalhe": com essa mudança, ele provavelmente economizou US$ 1 bilhão em impostos.

Segundo reportagem da revista Forbes, Bezos, a segunda pessoa mais rica do mundo, vendeu US$ 13,6 bilhões em ações da Amazon até agora neste ano, mais do que qualquer outro bilionário dos EUA. Antes dessas vendas, já fazia dois anos desde que o empresário vendeu ações pela última vez.

Sua "pausa" começou em janeiro de 2022, o mesmo mês em que o estado de Washington, onde ele morava na época, decretou pela primeira vez um imposto estadual de 7% sobre ganhos de capital de longo prazo de mais de US$ 250.000, o que incluiria ações da Amazon que Bezos manteve por mais de um ano.

Logo ficou mais evidente que Bezos estava se preparando para fazer uma mudança oficial para a Flórida: na segunda metade de 2023, ele desembolsou US$ 234 milhões para comprar três mansões em Indian Creek; registrou-se para votar lá; e apresentou uma declaração de domicílio no estado não declarada anteriormente — três etapas para estabelecer residência legal na Flórida, que notoriamente não impõe impostos de renda, ganhos de capital ou herança.

Antes de 2022, Washington era um dos oito estados sem imposto sobre ganhos de capital. Agora é um dos dois estados (o outro é Minnesota) que tributa ganhos de capital — como ações ou vendas de imóveis. Desde 2022, vários grupos contestam a lei do estado.

Bilhões em ações

Apenas três semanas depois, em 7 de fevereiro, Bezos começou a vender ações, "descarregando" US$ 8,5 bilhões em ações da Amazon somente em fevereiro. Então, em março, o empresário entrou com um plano de negociação na Securities and Exchange Commission para vender mais 25 milhões de ações — 3% de sua participação na empresa. Ele concluiu essas vendas no mês passado, por uma receita bruta adicional de US$ 5,1 bilhões.

Como resultado, Bezos vendeu mais ações em dólares este ano do que nunca. Ele provavelmente está vendendo para diversificar suas participações; cerca de US$ 210 bilhões de sua fortuna estimada em aproximadamente US$ 245 bilhões vêm de sua participação atual de 9% na Amazon. Bezos também pode ter vendido os papéis para pagar outras compras ou investimentos, incluindo os US$ 500 milhões que gastou em oito casas nos últimos cinco anos, outro meio bilhão de dólares em seu iate e as centenas de milhões de dólares que investiu na Blue Origin, onde é o único dono e investidor. Ele também investiu em mais de 125 startups, de acordo com a PitchBook, incluindo a fabricante de chips Tenstorrent e a empresa de robôs Figure AI.

De acordo com a Forbes, por causa desse volume, o empresário deve pagar pelo menos US$ 3,2 bilhões em impostos ao governo federal.

No entanto, Bezos ficou sem pagar imposto de renda em 2007 e 2011 e conseguiu manter uma taxa de imposto efetiva de menos de 1% de 2014 a 2018 sobre seu patrimônio, segundo a ProPublica

Além disso, o ex-CEO da Amazon está longe de ser o único bilionário que se mudou em busca águas mais tranquilas para impostos. Nas últimas duas décadas, a Forbes constatou um aumento em sua lista dos americanos mais ricos que se mudaram para o Texas e a Flórida, estados mais "amigáveis" nessa questão tributária. O número de membros da Forbes 400 que vivem na Flórida mais que dobrou de 23 para 54 entre 2003 e 2024.