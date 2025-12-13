Beto Carrero World investe R$ 50 milhões em área da 'Galinha Pintadinha'

Parque de diversões mais visitado do Brasil, com cerca de 2,7 milhões de visitantes, o Beto Carrero World prepara uma nova área temática com um dos maiores sucessos infantis do país: a Galinha Pintadinha.

Com investimento de 50 milhões de reais, a área será inaugurada em 2026 e marca mais um passo do parque para consolidar seu perfil familiar, uma aposta da empresa nos últimos anos.

Agora, a meta é crescer ainda mais entre o público infantil com uma área dedicada à personagem que soma mais de 65 milhões de inscritos no YouTube.

A aposta na Galinha Pintadinha reforça uma estratégia que vem sendo construída nos últimos anos: usar marcas conhecidas do público para ampliar a presença entre as famílias.

Além dela, o parque já conta com áreas temáticas do Hot Wheels, Nerf e Madagascar — todas licenciadas de grandes marcas do entretenimento.

“Estamos cada vez mais investindo em atrações que celebrem a família e criem memórias afetivas inesquecíveis", afirma Alex Murad, CEO do Beto Carrero World e membro da segunda geração à frente do negócio - que começou com João Batista Sérgio Murad, o Beto Carrero.

"A Galinha Pintadinha faz parte da infância de milhões de crianças e agora elas vão poder viver essa experiência em forma real”, diz.

A nova área será construída em um espaço que hoje não conta com brinquedos e terá atrações imersivas, apresentações ao vivo, fotos com personagens, loja oficial e experiências ligadas ao universo da personagem.

Qual é a aposta com 'Galinha Pintadinha'

A personagem foi escolhida pelo forte apelo com o público pré-escolar.

Com músicas educativas e presença massiva no YouTube e em plataformas de streaming, a Galinha Pintadinha é considerada a “primeira personagem” de muitas crianças brasileiras. São mais de 15 milhões de visualizações por dia e presença em 193 países.

“É um sonho ver a Galinha Pintadinha ganhar uma área temática exclusiva no Beto Carrero World. Essa parceria para 2026 celebra nossa história com as famílias e abre um novo capítulo com uma experiência ao vivo inédita”, afirmam Juliano Prado e Marcos Luporini, criadores da marca.

A nova área será um “mundo real” do desenho animado, com brinquedos, shows, interação com personagens e ambientação lúdica pensada especialmente para os pequenos. Os detalhes ainda serão divulgados.

Parcerias com marcas conhecidas viram motor de crescimento

A entrada da Galinha Pintadinha é parte de um movimento mais amplo do parque, que tem apostado em parcerias com marcas fortes para criar áreas temáticas imersivas.

Nos últimos anos, o Beto Carrero fechou acordos com gigantes como Hasbro, Mattel, DreamWorks e Paramount.

Entre as atrações mais recentes está o Hot Wheels Turbo Drive, brinquedo em que o visitante pilota um carro em tamanho real numa pista com cenários como tubarões, dragões e dinossauros — tudo no universo da marca.

Nova atração do Beto Carrero World (Leandro Fonseca/Exame)

Outro exemplo é a nova unidade da Pizza Hut, a maior do Brasil, montada dentro do parque com decoração temática de faroeste.

Essa estratégia reduz o risco de lançar atrações do zero, garante reconhecimento imediato do público e ajuda a aumentar o tempo de permanência das famílias no parque.

Concorrência se mexe e pressiona parques a inovar

A novidade da Galinha Pintadinha chega em um momento de maior movimentação no mercado.

O Hopi Hari, segundo maior do setor hoje, anunciou planos para ter hotéis dentro do complexo.

Já Alê Costa, CEO da Cacau Show, está investindo 2 bilhões de reais para abrir um parque temático na Grande São Paulo, previsto para os próximos anos.

Nos últimos anos, o Beto Carrero World ampliou a presença de marcas parceiras como estratégia para se consolidar, e novos investimentos devem ser anunciados em breve.

Mas há ainda desafios. Um deles é fazer a gestão de filas, o que pode gerar frustração por parte dos turistas. Em épocas de alto fluxo, atrações podem ter filas de mais de três horas. Para driblar o problema - e ao mesmo tempo, aumentar a receita - o parque investiu na estrátegia de vender fura-filas, num modelo semelhante aos parques da Disney e da Universal. Também incentiva a compra de passaportes para aproveitar o parque em dois dias.

Outros desafios fogem do controle da empresa. No início do mês, um acidente fatal com um dos artistas do show do Hot Wheels gerou repercussão nacional. A empresa se posicionou publicamente e fez uma homenagem ao artista. O motivo do acidente está sendo investigado.

Nova fase do Beto Carrero mira famílias como público central

Hoje com mais de 100 atrações em 10 áreas temáticas, o Beto Carrero World vem reforçando a identidade de parque para toda a família, com foco crescente no público infantil.

A expectativa é que a nova área ajude a aumentar a recorrência do público com filhos pequenos e fortaleça o parque como destino turístico nacional.

“É um projeto inovador e mágico, pensado especialmente para os pequenos e para todos os fãs da Galinha Pintadinha”, afirma Murad.

No mercado de parques temáticos, onde a disputa por atenção é constante, a Galinha Pintadinha entra em cena como o próximo trunfo do Beto Carrero World para manter a liderança e continuar crescendo em um setor cada vez mais competitivo.

